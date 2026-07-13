Fotografia feita há 17 anos inspira campanha vencedora do Leão de Ouro

Dias depois, a imagem publicada em jornal chamou a atenção do músico, compositor e publicitário Jarbas Agnelli, que enxergou nos cinco fios uma pauta musical e transformou a posição das aves em notas.

"Eu olhei para cima e pensei: parece uma partitura musical. Não entendo de música, então ficou apenas nessa impressão. Fiz centenas de fotos e escolhi aquela sem imaginar que, anos depois, ela realmente se transformaria em música", recorda Paulo Pinto.

Quatro dias após a publicação da fotografia, ele recebeu um e-mail inesperado.

Ao responder à mensagem, Paulo enviou ao compositor a imagem original, em alta resolução. Poucos minutos depois, recebeu nova resposta.

"Ele escreveu: 'Tem mais passarinhos aqui. Tem mais notas. Vou voltar para o piano'. Meia hora depois, mandou a versão definitiva."

A composição, intitulada Birds on the Wires, rapidamente ganhou repercussão internacional. Publicado no YouTube ainda em 2009, o vídeo alcançou mais de um milhão de visualizações em poucos dias, tornou-se um dos conteúdos mais vistos da plataforma naquele período e, no ano seguinte, foi selecionado para apresentações promovidas pela Fundação Guggenheim, incluindo uma execução com músicos da Juilliard School, em Nova York.

Em 2024, Jarbas Agnelli procurou novamente o fotógrafo com uma proposta diferente: transformar a ideia original em uma sinfonia. A convite da Associação Brasileira de Distribuidores de Energia Elétrica (Abradee), o compositor reuniu centenas de fotografias de pássaros sobre fios enviadas por fotógrafos de várias regiões do país.