Cantor e compositor João Bosco completa 80 anos

O cenário artístico nacional celebra uma das mais importantes trajetórias da música brasileira.

, grande parte deles dedicados à construção de uma das obras mais sofisticadas e influentes da MPB. Além do aniversário, Bosco esteve viajando pelo país com a turnê do álbum de inéditas e releituras Boca Cheia de Frutas, festejando 54 anos de carreira.

Para este segundo semestre, o

: o lançamento de um álbum especial, que revisita a obra em diálogo com artistas de diferentes gerações como Martnália, Tiago Iorc e Zeca Pagodinho. Após o novo trabalho, ele

.

Carreira

Mineiro da cidade de Ponte Nova, Bosco migrou ainda jovem para o Rio de Janeiro, após uma temporada de estudos e apresentações em barzinhos na cidade de Ouro Preto, em Minas Gerais.

, com um repertório que moldou gerações.

Um destaque da vasta obra são as canções fruto da parceria com Aldir Blanc. A cocriação musical, que começou curiosamente por correspondência, onde eles trocavam as letras das composições antes mesmo de se conhecerem pessoalmente, deu ao cancioneiro nacional patrimônios sonoros como Falso Brilhante, O Mestre-Sala dos Mares, Bala com Bala, Kid Cavaquinho, De Frente pro Crime e Dois pra lá, dois pra cá,

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Em um texto intitulado Auto Retrato, publicado em sua página oficial na internet, Bosco resume suas motivações em seguir ancorado e guiado pela música.