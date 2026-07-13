Cantor e compositor João Bosco completa 80 anos

, grande parte deles dedicados à construção de uma das obras mais sofisticadas e influentes da MPB. Além do aniversário, Bosco esteve viajando pelo país com a turnê do álbum de inéditas e releituras Boca Cheia de Frutas, festejando 54 anos de carreira.
Para este segundo semestre, ocantor e compositor tem novidades
: o lançamento de um álbum especial, que revisita a obra em diálogo com artistas de diferentes gerações como Martnália, Tiago Iorc e Zeca Pagodinho. Após o novo trabalho, eleinicia a nova turnê, João Bosco 80 Anos
.
Carreira
Mineiro da cidade de Ponte Nova, Bosco migrou ainda jovem para o Rio de Janeiro, após uma temporada de estudos e apresentações em barzinhos na cidade de Ouro Preto, em Minas Gerais.Foi em terras cariocas que ele construiu família e a discografia com mais de 40 álbuns
, com um repertório que moldou gerações.
Um destaque da vasta obra são as canções fruto da parceria com Aldir Blanc. A cocriação musical, que começou curiosamente por correspondência, onde eles trocavam as letras das composições antes mesmo de se conhecerem pessoalmente, deu ao cancioneiro nacional patrimônios sonoros como Falso Brilhante, O Mestre-Sala dos Mares, Bala com Bala, Kid Cavaquinho, De Frente pro Crime e Dois pra lá, dois pra cá,músicas que mesmo após décadas de gravação, permanecem vivas no imaginário coletivo
.
Em um texto intitulado Auto Retrato, publicado em sua página oficial na internet, Bosco resume suas motivações em seguir ancorado e guiado pela música.
Amamentado pelo meu violão, moro na estrada. Sem saber quem sou e nem porque vim, eu vou. O amor é o meu dia de folga. Meu melhor trabalho é a minha família, minha alegria é Rubro-Negra. Quem sabe de mim é o meu violão.