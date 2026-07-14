Theatro Municipal celebra 117 anos com retorno de Salvator Rosa

A obra será apresentada como parte das comemorações do aniversário do teatro e das homenagens aos 190 anos de nascimento e aos 130 anos de morte do compositor.

A programação do aniversário começou pela manhã e inclui apresentações dos corpos artísticos da casa, da Escola Estadual de Dança Maria Olenewa, de bandas e do projeto Ópera do Meio-Dia.

O principal destaque é a remontagem da ópera Salvator Rosa, cuja última apresentação no Theatro Municipal ocorreu em 1946. A produção é resultado de uma coprodução entre o Theatro Municipal do Rio de Janeiro e o Teatro Amazonas e reúne a Orquestra Sinfônica, o Coro e o Ballet da instituição. A direção musical e regência são de Luiz Fernando Malheiro e a direção cênica de Julianna Santos.

Segundo o diretor musical e regente, Luiz Fernando Malheiro, a iniciativa nasceu de uma parceria entre o Festival Amazonas de Ópera e o Theatro Municipal:

"A ideia de montar Salvator Rosa partiu de conversas com o diretor artístico Eric Herrero e com a presidente Clara Paulino. Eles propuseram unir forças entre o Festival Amazonas de Ópera e o Theatro Municipal para trazer de volta esse título de Carlos Gomes ao repertório. A produção estreou em Manaus, em abril, e agora chega ao Rio de Janeiro. Trazer Carlos Gomes para o Theatro Municipal é muito importante", afirmou.

Malheiro destacou que a obra volta ao palco no mesmo dia em que o teatro comemora aniversário:

"Salvator Rosa não era apresentado aqui havia 80 anos. Poder fazer esse resgate justamente quando o teatro completa 117 anos representa um marco."

Para o maestro, remontagens das obras de Carlos Gomes contribuem para ampliar o conhecimento sobre o compositor no país.

"Carlos Gomes teve uma importância muito grande na história da ópera e representa uma transição entre o romantismo e o início do século XX. No Brasil, ele ainda é pouco conhecido. Toda vez que se apresenta uma obra dele, ajuda-se a manter esse repertório vivo", disse.

Com libreto ambientado na Revolução Napolitana do século XVII, Salvator Rosa estreou em Gênova, em 1874, e acompanha a história do pintor Salvator Rosa e de Isabella, filha do Duque d'Arcos, em meio aos conflitos liderados por Masaniello contra o domínio espanhol.

A presidente da Fundação Teatro Municipal, Clara Paulino, afirmou que a programação gratuita faz parte da política de ampliação do acesso às atividades da instituição, que é um marco da cultura fluminense.

"Uma das missões desse espaço é fornecer acesso à cultura e à arte nas suas diferentes formas. Pensar em uma programação gratuita no aniversário do teatro e também ao longo da temporada é possibilitar a democratização desse acesso", afirmou.

Segundo Clara, além da programação especial do aniversário, o teatro mantém atividades de março a dezembro, com temporadas de ópera, balé e concertos sinfônicos: "O teatro comemora seus 117 anos recebendo o público em todas as atrações programadas. Isso demonstra que as pessoas estão ocupando esse equipamento cultural e incentiva a continuidade desse trabalho", disse.

Inaugurado em 1909, o Theatro Municipal é um dos principais espaços dedicados à música de concerto, à ópera e ao balé no país. Ao longo de sua história, recebeu artistas brasileiros e estrangeiros e mantém corpos artísticos permanentes formados pela Orquestra Sinfônica, Coro e Ballet.