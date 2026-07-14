Série que celebra 90 anos da Nacional destaca Rainhas do Rádio

relembra a histórica rivalidade entre Emilinha Borba e Marlene,duas das maiores vozes da Era de Ouro do rádio brasileiro
, que conquistaram multidões de fãs em uma disputa apaixonada pela coroa.
O conteúdo Rainhas do Rádio: muito além da rivalidade está disponível em formato de videocast no canal da emissora no YouTube desde esta terça-feira (14). No dial daNacional
, o episódio ganha transmissão no Revista Rio na próxima terça (21), às 13h30, e nas demais praças nas próximas quartas (15 e 22), às 15h, após o break do Nacional Informa.Muito antes das redes sociais e dos reality shows, o Brasil viveu uma das maiores mobilizações da cultura popular com a eleição da Rainha do Rádio.
No oitavo episódio, o seriado Rádio Memória resgata esse fenômeno que marcou gerações e mostra como o talento, o carisma e o legado destas artistas continuam influenciando a música brasileira até os dias de hoje.
Durante a edição inédita, o jornalista e apresentador Dylan Araújo conversa com o escritor e jornalista Rodrigo Faour e com a cantora e compositora Nina Wirtti.A atração especial revela ainda três registros históricos que contextualizam o fenômeno da época
: Emilinha Borba no programa Noite de Estrelas, com Paulo Gracindo; Marlene, no Revista do Rádio, com José Antonio Nonato; e Marlene e Emilinha em áudio sobre aRádio Nacional
do Rio de Janeiro, na década de 1980, naRádio MEC
.O programa semanal reúne fatos marcantes e curiosidades que ajudam a contar a trajetória da Nacional nas suas nove décadas de existência.
Com material de acervo e entrevistas, a série presta homenagem a quem já passou pela emissora e valoriza quem segue mantendo vivo o legado daRádio Nacional
.
A iniciativa integra uma agenda de ações que celebram os 90 anos em 12 de setembro de 2026. Com o slogan Do passado ao futuro. Sem Fronteiras, a emissora pública que integra aEmpresa Brasil de Comunicação (EBC)
se mantém atual e relevante. Ao longo de sua história, aNacional
se firmou como uma das principais rádios do país e referência cultural na Música Popular Brasileira, no jornalismo e nas transmissões esportivas.
Rádio NacionalA marca faz parte da história do país e conta, atualmente, com oito emissoras próprias, em diferentes regiões do Brasil
:Rádio Nacional do Rio de Janeiro
,Rádio Nacional de São Paulo
,Rádio Nacional de Brasília AM
eFM
,Rádio Nacional de Recife
,Rádio Nacional de São Luís
,Rádio Nacional da Amazônia
eRádio Nacional do Alto Solimões
.Serviço
Rádio Memória - 90 anos - Rainhas do Rádio: muito além da rivalidade - Videocast no YouTube da Rádio Nacional a partir desta terça-feira (14), às 13h
Rádio Memória - 90 anos - Rainhas do Rádio: muito além da rivalidade - terça-feira (21), às 13h30, no programa Revista Rio, na Rádio Nacional do Rio de Janeiro
Rádio Memória - 90 anos - Rainhas do Rádio: muito além da rivalidade - quarta-feira (15) e (22), às 15h, após o break do Nacional Informa, na Rádio Nacional das demais praças da redeRádio Nacional na internet e nas redes sociais
- Site: https://radionacional.ebc.com.br
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- Rádio Nacional FM: (61) 99989-1201
- Rádio Nacional AM: (61) 99674-1536
- Rádio Nacional da Amazônia: (61) 99674-1568
- Rádio Nacional do Rio de Janeiro: (21) 97119-9966
Saiba como sintonizar a Rádio Nacional
- Brasília: FM 96,1 MHz e AM 980 Khz
- Rio de Janeiro: FM 87,1 MHz e AM 1130 kHz
- São Paulo: FM 87,1 MHz
- Recife: FM 87,1 MHz
- São Luís: FM 93,7 MHz
- Amazônia: 11.780KHz e 6.180KHz OC
- Alto Solimões: FM 96,1 MHz
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