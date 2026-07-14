Série que celebra 90 anos da Nacional destaca Rainhas do Rádio

O novo episódio da série Rádio Memória que celebra os 90 anos da

relembra a histórica rivalidade entre Emilinha Borba e Marlene,

, que conquistaram multidões de fãs em uma disputa apaixonada pela coroa.

O conteúdo Rainhas do Rádio: muito além da rivalidade está disponível em formato de videocast no canal da emissora no YouTube desde esta terça-feira (14). No dial da

, o episódio ganha transmissão no Revista Rio na próxima terça (21), às 13h30, e nas demais praças nas próximas quartas (15 e 22), às 15h, após o break do Nacional Informa.

No oitavo episódio, o seriado Rádio Memória resgata esse fenômeno que marcou gerações e mostra como o talento, o carisma e o legado destas artistas continuam influenciando a música brasileira até os dias de hoje.

Durante a edição inédita, o jornalista e apresentador Dylan Araújo conversa com o escritor e jornalista Rodrigo Faour e com a cantora e compositora Nina Wirtti.

: Emilinha Borba no programa Noite de Estrelas, com Paulo Gracindo; Marlene, no Revista do Rádio, com José Antonio Nonato; e Marlene e Emilinha em áudio sobre a

do Rio de Janeiro, na década de 1980, na

.

Com material de acervo e entrevistas, a série presta homenagem a quem já passou pela emissora e valoriza quem segue mantendo vivo o legado da

.

A iniciativa integra uma agenda de ações que celebram os 90 anos em 12 de setembro de 2026. Com o slogan Do passado ao futuro. Sem Fronteiras, a emissora pública que integra a

se mantém atual e relevante. Ao longo de sua história, a

se firmou como uma das principais rádios do país e referência cultural na Música Popular Brasileira, no jornalismo e nas transmissões esportivas.

Rádio Nacional

:

,

,

e

,

,

,

e

.

Rádio Memória - 90 anos - Rainhas do Rádio: muito além da rivalidade - Videocast no YouTube da Rádio Nacional a partir desta terça-feira (14), às 13h

Rádio Memória - 90 anos - Rainhas do Rádio: muito além da rivalidade - terça-feira (21), às 13h30, no programa Revista Rio, na Rádio Nacional do Rio de Janeiro

Rádio Memória - 90 anos - Rainhas do Rádio: muito além da rivalidade - quarta-feira (15) e (22), às 15h, após o break do Nacional Informa, na Rádio Nacional das demais praças da rede

Site: https://radionacional.ebc.com.br

Instagram: https://www.instagram.com/radionacionalbr

Spotify: https://open.spotify.com/user/vpj3k8ogjwf1nkv4nap3tlruv

YouTube: http://youtube.com/radionacionalbr

Facebook: https://www.facebook.com/radionacionalbr

X: https://x.com/radionacionalbr

Streaming: https://aovivo.ebc.com.br/embed-audio.html?emissora=radio-nacional-do-rio-de-janeiro

Rádio Nacional FM: (61) 99989-1201

Rádio Nacional AM: (61) 99674-1536

Rádio Nacional da Amazônia: (61) 99674-1568

Rádio Nacional do Rio de Janeiro: (21) 97119-9966

Saiba como sintonizar a Rádio Nacional