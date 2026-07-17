Beco da Bossa estreia nesta sexta-feira, às 23h, na Rádio Nacional

O programa Beco da Bossa estreia na

, nesta sexta-feira (17), às 23h. Produzido pela

, da Universidade Estadual do Norte Fluminense, a atração passa a integrar a programação da emissora da

com uma seleção dedicada à bossa nova, ao samba-jazz e a outras vertentes da música brasileira. Os episódios vão ar semanalmente em toda a cadeia nacional.

Beco da Bossa propõe um passeio por clássicos do gênero, mas também abre espaço para obras, artistas e repertórios menos conhecidos do público. A atração busca apresentar o chamado lado B da bossa nova e do samba-jazz, além de destacar a presença de artistas negros na construção dessa estética musical. A idealização e apresentação são de Giu de Souza.

O programa está entre as sete produções de emissoras integrantes da

selecionadas em chamada pública para compor a programação das rádios da

.

No início de julho, a

passou a transmitir as primeiras delas: Piano Forte, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS); e Aquarela, realização original da

, emissora pública da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM). Já no início desta semana, a

começou a exibir Brasil Instrumental, da

.

O resultado do edital de chamada pública foi anunciado em 18 de maio, durante o Encontro da RNCP realizado no Rio de Janeiro. A iniciativa buscou ampliar a diversidade da programação das emissoras públicas, fortalecer a integração entre as rádios parceiras e incentivar a produção regional de conteúdos de interesse público.

Sobre a Rádio Nacional

A marca, que celebra 90 anos em 12 de setembro deste, faz parte da história do país e conta, atualmente, com oito emissoras próprias, em diferentes regiões do Brasil:

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e

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Ao longo desses 90 anos, a

se firmou como uma das principais rádios do país e referência cultural na Música Popular Brasileira, no jornalismo e nas transmissões esportivas.

Rádio Nacional FM: (61) 99989-1201

Rádio Nacional AM: (61) 99674-1536

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