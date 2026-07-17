Beco da Bossa estreia nesta sexta-feira, às 23h, na Rádio Nacional

, nesta sexta-feira (17), às 23h. Produzido pelaRádio UENF 87,1 FM
, da Universidade Estadual do Norte Fluminense, a atração passa a integrar a programação da emissora daEmpresa Brasil de Comunicação (EBC)
com uma seleção dedicada à bossa nova, ao samba-jazz e a outras vertentes da música brasileira. Os episódios vão ar semanalmente em toda a cadeia nacional.
Beco da Bossa propõe um passeio por clássicos do gênero, mas também abre espaço para obras, artistas e repertórios menos conhecidos do público. A atração busca apresentar o chamado lado B da bossa nova e do samba-jazz, além de destacar a presença de artistas negros na construção dessa estética musical. A idealização e apresentação são de Giu de Souza.
O programa está entre as sete produções de emissoras integrantes daRede Nacional de Comunicação Pública (RNCP)
selecionadas em chamada pública para compor a programação das rádios daEBC
.
No início de julho, aRádio MEC
passou a transmitir as primeiras delas: Piano Forte, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS); e Aquarela, realização original daRádio Universidade AM
, emissora pública da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM). Já no início desta semana, aRádio Nacional
começou a exibir Brasil Instrumental, daRádio Unesp FM
.
O resultado do edital de chamada pública foi anunciado em 18 de maio, durante o Encontro da RNCP realizado no Rio de Janeiro. A iniciativa buscou ampliar a diversidade da programação das emissoras públicas, fortalecer a integração entre as rádios parceiras e incentivar a produção regional de conteúdos de interesse público.
Sobre a Rádio Nacional
A marca, que celebra 90 anos em 12 de setembro deste, faz parte da história do país e conta, atualmente, com oito emissoras próprias, em diferentes regiões do Brasil:Rádio Nacional do Rio de Janeiro
,Rádio Nacional de São Paulo
,Rádio Nacional de Brasília AM e FM
,Rádio Nacional de Recife
,Rádio Nacional de São Luís
,Rádio Nacional da Amazônia
eRádio Nacional do Alto Solimões
.
Ao longo desses 90 anos, aNacional
se firmou como uma das principais rádios do país e referência cultural na Música Popular Brasileira, no jornalismo e nas transmissões esportivas.WhatsApp Nacional:
- Rádio Nacional FM: (61) 99989-1201
- Rádio Nacional AM: (61) 99674-1536
- Rádio Nacional da Amazônia: (61) 99674-1568
- Rádio Nacional do Rio de Janeiro: (21) 97119-9966
- Brasília: FM 96,1 MHz e AM 980 Khz
- Rio de Janeiro: FM 87,1 MHz e AM 1130 kHz
- São Paulo: FM 87,1 MHz
- Recife: FM 87,1 MHz
- São Luís: FM 93,7 MHz
- Amazônia: 11.780KHz e 6.180KHz OC
- Alto Solimões: FM 96,1 MHz