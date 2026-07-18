Rádio Nacional transmite ao vivo DF Instrumental Fest neste sábado

A programação reúne nomes da música instrumental brasileira e da produção contemporânea nacional.

O DF Instrumental Fest 2026 chega ao seu quarto ciclo consolidado como um dos principais festivais que exaltam a música instrumental no Distrito Federal.

Sobre a Rádio Nacional

A marca faz parte da história do país e conta, atualmente, com oito emissoras próprias, em diferentes regiões do Brasil: Rádio Nacional do Rio de Janeiro, Rádio Nacional de São Paulo, Rádio Nacional de Brasília AM e FM, Rádio Nacional de Recife, Rádio Nacional de São Luís, Rádio Nacional da Amazônia e Rádio Nacional do Alto Solimões.

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