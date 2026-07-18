TV Brasil: Cena Musical apresenta show do cantor pernambucano Almério

O cantor e compositor pernambucano Almério é o destaque da edição inédita do programa Cena Musical que a TV Brasil exibe neste sábado (18).
O artista interpreta o repertório do álbum Nesse Exato Momento com obras autorais e grandes sucessos na performance exclusiva para a emissora pública.A atração vai ao ar de sábado para domingo (19), à meia-noite.
A produção contempla composições do próprio artista como Antes de Você Chegar e Quero Você. O espetáculo ainda conta com canções de outros nomes da música brasileira como Compasso, de Angela Ro Ro; Androginismo, de Kleidir Ramil; e Bicho de Sete Cabeças, de Geraldo Azevedo.
Almério figura hoje entre os nomes mais consistentes e singulares da música brasileira contemporânea.Com uma interpretação intensa e uma presença cênica marcante, ele construiu uma trajetória pautada pelo rigor estético, força dramatúrgica e um diálogo permanente entre a tradição musical nordestina e a linguagem pop atual.
A faixa com shows exclusivos na programação do canal público tem apresentação da jornalista e cantora Bia Aparecida. A novidade da temporada é a inclusão de depoimentos dos artistas e de bastidores das performances gravadas no Espaço Cultural BNDES, no Rio de Janeiro.
A nova leva de edições reúne performances de astros como Fausto Fawcett, Cristóvão Bastos e Lula Queiroga, entre outros novos talentos e nomes consagrados do cenário da música. Os shows inéditos podem ser acompanhados no app TV Brasil Play e no YouTube da emissora.