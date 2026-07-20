Flip: Angela Davis e Wole Soyinka são destaques na programação do Sesc

Ícone do movimento negro e de mulheres, a filósofa norte-americana Angela Davis participará do debate América e África: uma conversa Atlântica, junto ao vencedor do Nobel de Literatura, o nigeriano Wole Soyinka, primeiro escritor do continente africano a receber o prêmio, em 1986.

Com o objetivo de valorizar a diversidade de vozes, expressões artísticas e regionalidades, a programação inclui ainda convidados como Socorro Acioli, Elisa Lucinda, Luiza Romão, Jamil Chade, Fabiana Cozza e Marcelino Freire em atividades abertas ao público. Especialmente para o público infantil, haverá narrações de histórias e mediação de leitura.

Serão realizados cafés literários, shows, exposição, performances poéticas, rodas de conversa e oficinas ao longo do festival. As atividades são gratuitas e ocorrem em três espaços no Centro Histórico de Paraty - Sesc Santa Rita, Casa Edições Sesc e Casa Sesc , além do Sesc Caboré, recém inaugurado na cidade.

Ao reunir autores, artistas e leitores, o Sesc contribui para o desenvolvimento dos territórios e demonstra que investir em cultura também é investir no desenvolvimento social e econômico do país, afirmou Diana Abreu, Diretora de Saúde, Cultura, Lazer e Assistência do Departamento Nacional do Sesc.

Além de fortalecer a cidadania, incentivar a leitura e a formação de novos públicos, Diana ressalta que a cultura também movimenta o turismo, impulsiona a economia local e gera trabalho e renda.

No Sesc Santa Rita, o público poderá participar de atividades com a presença de autores como Eliana Alves Cruz, Marcelino Freire, Milena Martins Moura e Daniel Munduruku, primeiro escritor indígena a compor o acervo da Casa de Rui Barbosa que participa do encontro Cosmologias da Palavra ao lado de Jama Wapichana.

No local, a escritora Tati Bernardi comandará um talk show literário ao longo da Flip com os convidados Bruna Lombardi, Itamar Vieira Junior e Elisa Lucinda. Haverá também apresentação do espetáculo Viola, Rosa e Sertão, com o violeiro, compositor e pesquisador Paulo Freire.

Já na Casa Sesc, as discussões abrangem a circulação literária e novos formatos, como podcasts e plataformas digitais, além de reflexões sobre acessibilidade, diversidade e inteligência artificial, com nomes como Nina da Hora, Sil Bahia e Lu Ain-Zaila.

Na Casa Edições Sesc, autores e convidados participam de debates que tratam de geopolítica, saúde mental, educação midiática e direitos humanos. Entre os destaques, estão Eustáquio Neves, artista em exposição na Bienal de Veneza; Jamil Chade, jornalista com atuação internacional; Bob Wolfenson, fotógrafo reconhecido no país; Natália Timerman, escritora e psiquiatra; e Mary del Priore, referência em história do Brasil.

Toda a programação do Sesc é gratuita e está disponível no site sesc.com.br/sescnaflip.