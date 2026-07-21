Milton Nascimento tem alta e deixa hospital depois de cinco dias

Um post compartilhado por Augusto K. Nascimento (@augustoknascimento)

Entre os inúmeros perfis que interagiram com a publicação está o da Portela, escola de samba que homenageou Milton no carnaval de 2025. Que notícia maravilhosa!!! Viva, Milton escreveu a agremiação.

A equipe e a família do cantor preferiram manter privacidade em relação ao nome do hospital onde foi realizado o tratamento.

Diagnósticos

Em 2025, Milton foi diagnosticado com demência por corpos de Lewy (DCL), um distúrbio neurodegenerativo caracterizado pelo declínio nas funções de pensamento, movimento, comportamento, cognição e humor.

Em 2022, ele já havia sido diagnosticado com a doença de Parkinson, que afeta principalmente o controle dos movimentos e o equilíbrio.

Trajetória

Um dos maiores nomes da música popular brasileira (MPB), Milton Nascimento nasceu no Rio de Janeiro, mas mudou-se ainda bebê para Minas Gerais, estado onde começou a carreira artística e ganhou o apelido Bituca, que o acompanha até hoje.

Na década de 1960, Milton participou do Clube da Esquina, movimento musical que o fez atingir visibilidade nacional.

Ao longo de sua carreira, o cantor e multi-instrumentista gravou dezenas de álbuns e colecionou prêmios e reconhecimentos, como um Grammy Awards (internacional) e três edições do Grammy Latino.