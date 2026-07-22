Plataforma gratuita de empréstimo digital tem mais de 24 mil obras

O romance brasileiro, que conta a história de duas irmãs, Bibiana e Belonísia, marcadas por um acidente com faca na infância, e que vivem em uma pequena propriedade rural no sertão da Bahia,é seguida por duas obras estrangeiras na preferência do público, no último mês: Noites brancas, de Fiódor Dostoiévski, com 3.376 empréstimos, e A vegetariana, de Han Kang, Prêmio Nobel de Literatura em 2024, com 2.385 empréstimos.
Nesta terça-feira (21), o Ministério da Educação divulgou os dez títulos líderes de acessos digitais, no período.Confira a lista:
- Torto arado Itamar Vieira Junior (3.704 empréstimos);
- Noites brancas Fiódor Dostoiévski (3.376 empréstimos);
- A vegetariana Han Kang [Prêmio Nobel de Literatura 2024] (2.385 empréstimos);
- A cabeça do santo Socorro Acioli (1.852 empréstimos);
- Crime e castigo Fiódor Dostoiévski (1.588 empréstimos);
- Noites brancas Fiódor Dostoiévski / Tradução alternativa (1.040 empréstimos);
- Oração para desaparecer Socorro Acioli (976 empréstimos);
- Chico Bento: natureza e os biomas brasileiros Mauricio de Sousa (969 empréstimos);
- Capitães da areia Jorge Amado (763 empréstimos);
- Harry Potter e a pedra filosofal J.K. Rowling (699 empréstimos).
Leituras finalizadas
Quando considerado o ranking de leituras finalizadas, o destaque da plataforma é o livro nacional A cabeça do santo, que registra 8.981 conclusões.A obra foi desenvolvida pela jornalista e escritora cearense Socorro Acioli
, em uma oficina do escritor e ativista colombiano Gabriel García Márquez, vencedor do Prêmio Nobel da Literatura em 1982.
O livro narra a história de um jovem que descobre ter o dom de ouvir as preces de mulheres para Santo Antônio.
A obra A cabeça do santo é seguida por A vegetariana, com 5.616 leituras completas.
UsuáriosO MEC Livros registra mais de 1 milhão de usuários, 618.677 empréstimos virtuais e 384 mil horas de leitura.
Ao considerar o número de cadastros por unidade da federação, São Paulo lidera com 227.121 usuários, seguido pelo estado do Rio de Janeiro (91.523), Minas Gerais (88.898), Bahia (61.975) e Ceará (54.560).
Desde o lançamento da plataforma,mais de 139.091 livros foram lidos integralmente pelos usuários
, com conclusão de 90% ou mais do conteúdo.
Os acessos à plataforma pela versão web responde por 52% do tempo de uso (199.116 horas), enquanto o aplicativo para dispositivos móveis acumula 186.419 horas, sendo que o sistema Android registra 37% do tempo de acesso (142.410 horas), e o sistema iOS soma 11% (44.009 horas).
Como funciona
Para ter acesso às obras, basta acessar o site do MEC Livros ou o aplicativo do MEC Livros no Google.É preciso fazer o login com a conta do Gov.br para validar a entrada no sistema.
É permitido o empréstimo de até duas obras por mês por Cadastro de Pessoa Física (CPF).
O usuário pode buscar um livro pelo título ou autor. Com base na pesquisa, a plataforma pode sugerir títulos semelhantes.
Ao clicar na capa da obra que deseja pegar emprestada, há a opção de ler o resumo sobre a obra e no botão Mais informações é possível verificar a editora, data de publicação, número de páginas, idioma, categoria e se a obra é de domínio público.O interessado deverá verificar se o livro selecionado está disponível para leitura ou se há fila de espera.
Se disponível, basta clicar no ícone azul Emprestar e Ler. A leitura é imediata após a confirmação de escolha do título.
No fim do prazo de empréstimo, que são 14 dias, o usuário pode optar pela renovação do empréstimo pelo mesmo período ou pela devolução do título.Somente após a devolução do livro será possível tomar um novo livro emprestado.
Os usuários que tiverem lido ao menos 10% da obra poderão devolvê-la antecipadamente e fazer um novo empréstimo. O mesmo vale para quem já tiver concluído 90% ou mais do conteúdo e desejar encerrar a leitura antes do prazo.
MEC Livros
Lançada em abril deste ano, a plataforma MEC Livros tem os objetivos de ampliar o acesso à leitura literária em ambiente digital, valorizar o patrimônio bibliográfico brasileiro e fortalecer o acesso ao conhecimento e à diversidade cultural.O acervo oferece gratuitamente mais de 25,4 mil obras, entre elas as de domínio público, que são as livres de restrições autorais.
Ao todo, são cerca de 17,6 mil livros nacionais e estrangeiros traduzidos para a língua portuguesa e outras 7,8 mil obras nas versões originais, em inglês e espanhol.
O portal tem recursos de acessibilidade, com opções de ajuste de fonte e contraste, suporte para pessoas com dislexia e compatibilidade com leitores de tela.
O aplicativo para dispositivos digitais contabiliza as experiências do usuário no MEC Livros e pode sugerir personalização de leitura e notificações automatizadas.A plataforma conta com a parceria com a Fundação Biblioteca Nacional.
O Ministério da Educação anunciou que negocia parcerias também com outras instituições, como a Academia Brasileira de Letras (ABL), a Edições Câmara, o Instituto Mojo e a Companhia Editora de Pernambuco (Cepe).