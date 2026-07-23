TV Brasil homenageia Luiz Carlos Barreto

A premiada produção é uma das maiores bilheterias brasileiras de todos os tempos. Fenômeno de público no circuito, o filme foi o primeiro a superar a marca de mais de 10 milhões de espectadores nas salas do país.

A história acompanha uma professora viúva do malandro Vadinho que se casa com um pacato farmacêutico.

"Dona Flor divide o cinema brasileiro em antes e depois. Foi a prova de que o Brasil tem capacidade de produzir filmes de interesse internacional do ponto de vista artístico e comercial. Abriu o mercado americano e o europeu não só de cinema, como também de televisão", afirmou Luiz Carlos Barreto na atração da TV Brasil .

Durante a entrevista,

, mencionam a participação em grandes produções nacionais, destacam a influência de grandes parceiros como Nelson Pereira dos Santos e Glauber Rocha.

Luiz Carlos Barreto assinou a fotografia de dois clássicos do Cinema Novo: Vidas Secas (1963) e Terra em Transe (1967). Barretão e Lucy contam histórias curiosas sobre as produções de filmes como Dona Flor e seus Dois Maridos, Bye Bye Brasil e O Beijo no Asfalto, entre outras.

Os filhos Bruno e Fabio Barreto se tornaram importantes cineastas.

, entre filmes de ficção, documentários e programas de televisão.

A experiência de concorrer ao Oscar é outro destaque do programa. Eles contam sobre como foi disputar a estatueta da Academia na categoria Melhor Filme Estrangeiro com O Quatrilho (1995), de Fabio Barreto, e O Que é Isso, Companheiro? (1998), de Bruno Barreto. Os convidados ainda discutem o orçamento do cinema brasileiro.

Com bom humor, Luiz Carlos Barreto ainda revela a origem do apelido Barretão. A alcunha foi concebida por Nelson Pereira dos Santos e o jornalista Ancelmo Gois ajudou a popularizar o nome pelo qual o querido diretor é carinhosamente chamado.

Lucy analisa como a L.C. Barreto se mantém por tanto tempo no mercado. Também conta sobre as homenagens que a produtora recebeu em grandes festivais de cinema como Cannes. Ela destaca a importância do reconhecimento para a sétima arte nacional.

Luiz Carlos Barreto ainda fala sobre a perspectiva para o futuro do cinema brasileiro. Ao projetar sobre o tema, ele aborda assuntos latentes sobre o presente da indústria audiovisual e ressalta a importância de se fiscalizar a cota de tela para equalizar a concorrência entre os produtores de conteúdo.

"A indústria do audiovisual e do cinema, além do seu fator comercial, é formadora de hábitos e costumes", pontua o diretor Barretão que ainda discute a capacidade de produção das emissoras públicas do país.

Ao apresentar produções cinematográficas nacionais premiadas, a

amplia o espaço para o cinema brasileiro na sua programação.

A

apresenta a primeira adaptação do romance de Jorge Amado Dona Flor e seus Dois Maridos para o audiovisual, lançado em 1976, com a atriz Sônia Braga no papel principal. O elenco ainda tem José Wilker, como Vadinho, e Mauro Mendonça, como Teodoro.