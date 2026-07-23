TV Brasil homenageia Luiz Carlos Barreto

morreu nesta quarta-feira (22), aos 98 anos, a TV Brasil
apresenta uma entrevista exclusiva do homenageado nesta sexta (24), às 21h, na edição especial do programa Cine Resenha. Na sequência, às 21h30, a emissora pública exibe o clássico Dona Flor e seus Dois Maridos (1976). Os conteúdos estão disponíveis no appTV Brasil Play
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O veterano da sétima arte esteve no estúdio do canal em 2023 para a gravação exibida na época para comemorar as seis décadas de atividade da produtora L.C. Barreto. O cineasta e sua esposa, a produtora Lucy Barreto, conversaram com a apresentadora Priscila Rangel sobre clássicos do Cinema Novo erevelaram histórias marcantes sobre grandes produções nacionais das telonas
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O histórico longa-metragem Dona Flor e seus Dois Maridos foi dirigido por Bruno Barreto, filho do produtor, e baseado na obra homônima de Jorge Amado.A trama é estrelada pela diva Sônia Braga que divide a cena com os atores José Wilker e Mauro Mendonça.