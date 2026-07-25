Vale do Café celebra 70 anos de Mestra Fatinha e encontro dos Jongos

Para a matriarca, essa reunião reafirma a cultura dos ancestrais e ocorre em um local simbólico.

Nas duas áreas do Parque das Ruínas de Pinheiral cedidas pela Prefeitura de Pinheiral, a organização Centro de Referência de Estudo Afro do Sul Fluminense (Creasf), criada pelas lideranças jongueiras do Pinheiral, vem desenvolvendo atividades para levar adiante suas origens.

Ali também estava São José dos Pinheiros, uma das maiores fazendas de café na época do Brasil colônia, onde viveram mais de 3 mil negros escravizados. A gente herdou essa tradição deles, e a gente mantém. São vários núcleos de jongueiros de várias famílias, explica Mestra Fatinha.

Resistência

O jongo é a verdadeira bandeira de luta do povo preto, porque os negros escravizados usavam o jongo para se organizar, namorar, cantar a saudade da África, para cultuar os orixás.

Mestra Fatinha conta que o movimento negro entre o Rio e São Paulo era muito forte no final dos anos 80, início dos 90, período em que iniciou a militância. O início da militância ocorreu no Clube Palmares único clube social de negros do estado do Rio, em Volta Redonda, cidade vizinha de Pinheiral.

Meus pais e avós sempre foram muito conscientes do que é ser negro nesse país. Na minha família sempre se trabalhou a cultura. Meu bisavô tinha corte de Moçambique [tradição de origem africana também chamado de cortejo ou congada], meu pai era jongueiro, sambista, músico, minhas tias cantavam, minha avó também. Minha mãe está com 93 anos e canta até hoje, acrescentou.

