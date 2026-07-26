Da periferia para o mundo: concerto marca 20 anos de projeto no Recife

Enquanto anda pelo carpete vermelho em direção ao camarote, sente os olhos marejarem ao falar do filho-ídolo, o violista Isaías Tavares, de 33 anos. Teve muito sofrimento para chegar até aqui. Mas a reviravolta na vida deles levou sorriso ao palco e à plateia.
Não por acaso, os sentimentos se misturam. As pilastras douradas do teatro, inaugurado em 1850 em estilo neoclássico, ornamentam também as memórias que acompanham os passos de mãe e filho.
Nossa casa era feita de tábuas de madeira, e uma tempestade derrubou tudo em 2009, lembra.