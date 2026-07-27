Caminhos da Reportagem destaca a vida e o legado de Tia Ciata

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O programa premiado

apresenta, na segunda-feira (27), a edição Tia Ciata: a matriarca do samba que narra a vida e o legado da ialorixá referência na cultura negra do Brasil.

, emissora da

A vida e o legado de Hilária Batista de Almeida, a Tia Ciata, se entrelaçam à história do samba e da cultura negra no Brasil. Baiana do Recôncavo, Ciata faz parte de um coletivo de mulheres que migrou para o Rio de Janeiro, no final do século 19 e início do século 20, no movimento que mais tarde foi definido como diáspora baiana.

O

tenta apontar e responder os pontos de interrogação a respeito de Tia Ciata. Uma dessas questões é a verdadeira imagem de Hilária. A historiadora e pesquisadora Angélica Ferrarez, que há anos se dedica ao estudo das tias do samba, defende que o retrato feito na Bahia pelo fotógrafo alemão Rodolpho Lindemann não poderia ser de Ciata em função da data em que a foto foi tirada.

A gente tem algumas imagens que fazem referência a Tia Ciata, mas infelizmente a gente ainda não tem o rosto, sabe? A foto que represente essa figura central na história do Brasil, na história do Rio de Janeiro, na história social do samba, afirma Angélica.

Ela também cuidava de especiarias, comenta. Gracy destaca ainda o processo para verificar sua hereditariedade a partir da famosa foto de Lindemann. O antropólogo forense fez essa pesquisa junto com outras imagens e com fotos também do meu pai e da minha irmã, lembra.

O número de descendentes de Tia Ciata, bem como o patrimônio acumulado pela família, é outra brecha desse passado.

A importância da casa da Praça Onze é um dos principais destaques do programa. É no afamado quintal, na extinta Rua Visconde de Itaúna, que Ciata, possivelmente, participa do nascimento da composição de Pelo Telefone, primeiro samba registrado no país, em 1916, por Donga e Mauro de Almeida.

A planta do imóvel é reconstituída pela arquiteta Luciana Mayrink, a partir de layout e fachada comuns à época.

As manifestações religiosas, elas aconteciam no terreiro que ficava localizado no fundo do terreno. O samba também acontecia na frente do galpão, que é o quintal, explica. Então, esse quintal é um quintal protegido, finaliza.

Esse paralelismo fica claro na visita ao Cafofo da Tia Surica, em Madureira, na zona norte do Rio de Janeiro.

Nós não vamos ser eternos. Então, os que estão vindo agora que deem continuidade. Porque dizem que o samba morre. O samba não morre, nem agoniza, reflete Surica.

Ficha técnica

Reportagem: Luciana Barreto

Produção: Luciana Góes, Thaís Chaves e Vitor Abdala

Reportagem cinematográfica: Marcio de Andrade

Auxílio técnico: Caio Araujo e Yuri Freire

Edição de texto: Aline Muguet e Luciana Góes

Edição e finalização de imagem: Eric Gusmão

Artes: Aleixo Leite, Caroline Ramos, Wagner Maia

Sobre o programa

Os reconhecimentos atestam a relevância editorial, a qualidade jornalística e o compromisso da equipe com reportagens aprofundadas sobre os mais variados temas de interesse público.

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