Festival de Música Rádio Nacional quebra recorde com 1.512 inscrições

Em comparação com a edição anterior, foram 444 músicas a mais, um crescimento aproximado de 42%.

Chegar a 1.512 inscrições no ano em que a

completa 90 anos é um marco muito simbólico. O festival reafirma o papel da emissora como espaço de descoberta, circulação e valorização da música brasileira. Esse recorde mostra a confiança dos artistas na

e a força da conexão que construímos com o público em todo o país, já que temos representantes de diversos estados, afirma Antonia Pellegrino, presidente da

(

).

A música mais votada nessa etapa de votação na internet já estará classificada entre as 12 finalistas do Festival.

Um novo processo de votação no site do Festival será aberto para as 12 finalistas. O prêmio da Música Mais Votada na Internet será definido pela soma dos votos nas duas fases de votação.

As categorias contempladas nesta edição são:

Melhor Música

Melhor Intérprete

Melhor Letra

Melhor Arranjo

Música Mais Votada na Internet

Os finalistas em cada uma delas receberão certificados de participação e os vencedores ganharão troféus.

O Festival de Música Rádio Nacional tem como objetivo revelar e divulgar gravações de obras musicais inéditas, abrindo espaço para novos talentos e para a diversidade da produção musical brasileira.