Festival de Música Rádio Nacional quebra recorde com 1.512 inscrições

Em comparação com a edição anterior, foram 444 músicas a mais, um crescimento aproximado de 42%.
Chegar a 1.512 inscrições no ano em que aRádio Nacional
completa 90 anos é um marco muito simbólico. O festival reafirma o papel da emissora como espaço de descoberta, circulação e valorização da música brasileira. Esse recorde mostra a confiança dos artistas naNacional
e a força da conexão que construímos com o público em todo o país, já que temos representantes de diversos estados, afirma Antonia Pellegrino, presidente daEmpresa Brasil de Comunicação
(EBC
).A partir de 31 de agosto, as músicas selecionadas pela Comissão Julgadora serão executadas na programação da Rádio Nacional FM e poderão ser votadas pela internet até 16 de outubro de 2026.
A música mais votada nessa etapa de votação na internet já estará classificada entre as 12 finalistas do Festival.Para a etapa final, a Comissão Julgadora voltará a se reunir e selecionará as 11 músicas finalistas, que serão veiculadas na programação da Nacional FM entre os dias 19 de outubro e 31 de outubro de 2026.
Um novo processo de votação no site do Festival será aberto para as 12 finalistas. O prêmio da Música Mais Votada na Internet será definido pela soma dos votos nas duas fases de votação.
As categorias contempladas nesta edição são:
- Melhor Música
- Melhor Intérprete
- Melhor Letra
- Melhor Arranjo
- Música Mais Votada na Internet
Os finalistas em cada uma delas receberão certificados de participação e os vencedores ganharão troféus.
O Festival de Música Rádio Nacional tem como objetivo revelar e divulgar gravações de obras musicais inéditas, abrindo espaço para novos talentos e para a diversidade da produção musical brasileira.