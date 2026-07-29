Jazz Livre desta quarta-feira celebra o centenário de Moacir Santos

Para celebrar os 100 anos do maestro e compositor Moacir Santos, o Jazz Livre desta quarta-feira (29) apresenta o especial Coisas de Moacir, comandado pelo Alexandre Vianna Trio. O programa vai ao ar às 21h na

e traz releituras inéditas da obra de um dos nomes mais fundamentais e geniais da história da música brasileira.

No especial, o trio formado por Alexandre Vianna (piano, Rhodes e sintetizadores), João Benjamin (contrabaixo) e Rafael Lourenço (bateria e percussão) revisita composições marcantes do repertório de Moacir por meio de arranjos inéditos e contemporâneos.

O projeto, que também dá nome ao mais recente álbum do Alexandre Vianna Trio, propõe uma nova escuta desse legado fundamental, valorizando a improvisação, a interação entre os músicos e a criatividade dos arranjos. Entre as interpretações e breves contextualizações das obras, o programa propõe ao público um mergulho no universo singular de um dos maiores nomes da música brasileira.

Atração diária da

, no ar de segunda a sábado, na faixa das 21h, o Jazz Livre tem 1 hora de duração com o melhor repertório do gênero e da música instrumental. O programa apresenta várias edições inéditas por semana, ao vivo, geralmente, de segunda a quinta-feira.

A produção transmitida em tempo real oferece ao público a oportunidade para interagir através do WhatsApp (21) 99710-0537.

Apresentado por Sidney Ferreira, o Jazz Livre tem produção de Anderson Domingos e Carlos Soca. A coordenação de produção fica com Rodrigo Soprana. Thiago Regotto é o gerente executivo de rádio.

Rádio MEC

Conhecida de norte a sul do país como A Rádio de Música Clássica do Brasil, a

é consagrada pelo público por sua vocação direcionada à música de concerto.

e leva ao ar compositores brasileiros e internacionais de todos os tempos.

A

oferece aos ouvintes a experiência de acompanhar repertórios segmentados, composições originais e produções qualificadas. Ainda há espaço também para faixas de jazz e música popular brasileira, combinação que garante a conquista de novos públicos e agrada a audiência cativa.

A emissora pode ser sintonizada pela frequência FM 99,3 MHz e AM 800 kHz no Rio de Janeiro. O dial da

em Brasília está em FM 87,1 MHz e AM 800 kHz. O público também acompanha a programação em Belo Horizonte na frequência FM 87,1 MHz. O conteúdo ainda é veiculado no app

.

Os ouvintes têm participação garantida e podem colaborar com sugestões para a programação da

. O público pode interagir pelas redes sociais e pelo WhatsApp. Para isso, basta que os interessados enviem mensagens de texto para o número (21) 99710-0537.

Jazz Livre - quarta-feira, dia 29/7, às 21h, na

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Como sintonizar a

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