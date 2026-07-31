Inscrições para a Seleção Petrobras Cultural terminam nesta sexta

Termina às 18h desta sexta-feira (31) o prazo de inscrições para a Seleção Petrobras Cultural 2026, que oferece

.

Os interessados podem se inscrever gratuitamente através da plataforma digital da seleção, em que também está disponível o regulamento com os critérios e detalhes do processo seletivo.

O investimento de R$ 270 milhões será feito por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura (Lei Rouanet) e da Lei do Audiovisual. O regulamento foi lançado no dia 1º deste mês pela presidente da Petrobras, Magda Chambriard.

.

As demais modalidades já existentes são:

Espaços e instituições artístico-culturais e de memória;

Grupos e coletivos artístico-culturais;

Produção e distribuição de longas metragens;

Distribuição de longas metragens em cinema;

Projetos de cultura digital;

Circuitos de espetáculos artísticos;

Circuitos de exposições de arte;

Festivais e mostras;

Festas populares.

Segundo o gerente de Patrocínio Cultural da Petrobras, Milton Bittencourt, essa é a maior seleção pública já realizada pela Petrobras e também a maior do país.

.

Cada estado deverá ser local de realização de atividades de pelo menos dois projetos. Proponentes sediados no Norte, Nordeste, Centro-Oeste, no estado do Espírito Santo e projetos que ocorram em pelo menos três regiões do país receberão pontuação adicional.

Diversidade

A seleção estabelece que

, entre os quais:

mulheres;

pessoas negras;

pessoas oriundas de povos indígenas;

comunidades tradicionais (inclusive de terreiros e quilombolas);

mestras e mestres da cultura popular; populações nômades e povos ciganos;

pessoas LGBTQIA+;

pessoas com deficiência;

integrantes de outros grupos sub-representados na sociedade.

Da mesma forma que busca a diversidade, a economia criativa é outro destaque do Programa Petrobras Cultural. Com esse intuito,

, como mobilização de redes de realizadores, empreendedorismo cultural, capacitação, entre outras atividades a serem desenvolvidas nas cidades em que os projetos serão realizados.

Segundo Milton Bittencourt,

, iniciando-se o processo de contratação dos projetos vencedores a partir de dezembro. As ações deverão ser realizadas a partir de maio de 2027.