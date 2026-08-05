Livro inédito infantil da poeta Myriam Fraga será lançado na Flipelô

A obra foi ilustrada pelo artista visual Leo Dantas, designer da Flipelô, e será lançada no próximo sábado (8), às 10h30, no Espaço Infantil Mabel Velloso, na Praça das Artes.

A novidade da Flipelô é este livro infantil e inédito, com texto de Myriam Fraga, que a gente guardou no acervo dela, disse a presidente da Fundação Casa de Jorge Amado, Angela Fraga, filha da escritora.

Em entrevista à

, ela destacou que o livro conta também com uma parte toda interativa, o que deve aproximar ainda mais as crianças do universo criado pela poeta. Você pode baixar o áudio de uma canção do texto por meio de um QRCode. Além disso, há também um incentivo para as crianças desenharem. No final do livro, há um espaço para que elas possam criar seus próprios personagens, inspirados naquela obra.

A festa

, tais como Ana Maria Gonçalves, Itamar Vieira Júnior, Carla Madeira, Milton Hatoum, Tracy Mann e Pablo Fidalgo. Também vão marcar presença no evento o escritor e humorista Gregório Duvivier, o cantor Chico Chico, a apresentadora e jornalista Astrid Fontenelle e a jornalista e escritora Eliana Alves Cruz, apresentadora do programa Trilha de Letras, da

.

Além da literatura, o evento também contempla três rotas, uma gastronômica, uma de museus e outra de artes, onde galerias, museus e ateliês promovem uma programação especial para receber o público.

A programação completa da Flipelô pode ser acessada no site oficial da festa literária.