Prêmio Grande Otelo 2026 destaca "Manas" e "O Agente Secreto"

A premiação reconheceu o talento do audiovisual nacional, com a presença de artistas, cineastas e profissionais do setor, consagrando os principais destaques cinematográficos do último ano.
A edição de 2026 do Prêmio Grande Otelo celebrou as produções "O Agente Secreto", de Kleber Mendonça Filho, e "Manas", de Marianna Brennand, como as grandes vencedoras da categoria de Melhor Longa-Metragem de Ficção, em um empate inédito.
Além disso, olonga "Homem com H", cinebiografia de Ney Matogrosso, foi o destaque desta edição do Prêmio Grande Otelo 2026, com seis troféus.
Na sequência, a produção "Manas" conquistou cinco prêmios: Melhor Longa-Metragem de Ficção, Melhor Atriz Coadjuvante (Dira Paes), Melhor Direção (Marianna Brennand) e Melhor Roteiro Original.