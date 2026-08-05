Ganhadores do Prêmio Grande Otelo destacam emoção de vencer em casa

Neste ano, pela primeira vez, a principal categoria, de Melhor Filme, teve dois premiados: Manas, de Marianna Brennand, e O Agente Secreto, de Kleber Mendonça Filho.

"A gente viajou o mundo, estreou em Veneza, ganhou o prêmio principal da Giornate degli Autori, conquistou 46 prêmios internacionais. Mas ser reconhecida dentro do seu próprio país é muito especial" declarou Marianna Brennand, após a cerimônia de entrega dos troféus, na noite desta terça-feira (4), no Theatro Municipal do Rio de Janeiro.

Kleber Mendonça Filho também comemorou a vitória e destacou a importância histórica do Grande Otelo para o fortalecimento do cinema nacional.

"Eu cobri esse prêmio quando era jornalista e hoje estou aqui como cineasta. É um prêmio do Brasil para o mercado brasileiro, para o cenário brasileiro. É um reconhecimento para nós que trabalhamos com cinema aqui."

Para a presidente da Academia Brasileira de Cinema, Renata Almeida Magalhães, o que faz do Grande Otelo a principal celebração do audiovisual brasileiro é a participação decisiva dos profissionais do setor.

"Não tem curadoria, não tem júri. São seus pares que votam naquilo que a gente produziu no ano. A Academia é composta pelos cineastas brasileiros e é uma instituição sem fins lucrativos que só quer que o cinema brasileiro exista para sempre", afirmou.

Esse fator também foi destacado por Marianna Brennand como um dos aspectos mais simbólicos da premiação.

"O Grande Otelo é um grande prêmio do cinema brasileiro. É um reconhecimento pelos nossos colegas, pelos nossos pares que fazem cinema e que eu admiro tanto. É muito especial ser reconhecida por eles."

Protagonismo feminino

Marianna Brennand também ressaltou o protagonismo feminino. "É um filme que tem a força do feminino. Estou muito feliz porque ele está conectando pessoas, transformando e levando luz."

Premiada na categoria roteiro original de Manas, Antonia Pellegrino, presidente da

(

), destaca que o filme reúne uma equipe majoritariamente feminina desde a criação até a produção.

"'Manas' é dirigido por uma mulher brilhante, Marianna Brennand, mas também é um filme escrito por várias mulheres e produzido por mulheres. Tem essa marca da presença feminina na liderança. É esse olhar que faz com que um tema tão denso seja tratado com tanta sensibilidade."

Prêmio

Realizada no Theatro Municipal do Rio de Janeiro, a cerimônia reuniu artistas, técnicos e produtores, em um encontro de diferentes gerações. Além de dividir o prêmio de Melhor Filme com O Agente Secreto, Manas conquistou Melhor Direção, Melhor Roteiro Original, Melhor Montagem e Melhor Atriz Coadjuvante, com Dira Paes.

Já Homem com H, cinebiografia de Ney Matogrosso dirigida por Esmir Filho, foi o longa com o maior número de estatuetas, conquistando seis troféus: Melhor Ator, para Jesuíta Barbosa, Direção de Arte, Figurino, Maquiagem, Trilha Sonora, Som e Melhor Filme pelo Júri Popular.

O Agente Secreto, representante brasileiro na última edição do Oscar e vencedor de dois prêmios no Globo de Ouro, também foi premiado como Melhor Direção de Fotografia e Efeitos Visuais.

Saiba a lista completa dos vencedores:

Manas

O Agente Secreto

Homem com H

Velhos Bandidos

Apocalipse nos Trópicos

Tainá e os Guardiões da Amazônia: Em Busca da Flecha Azul

O Diário de Pilar na Amazônia

Belén: Uma História de Injustiça (Argentina)

O Riso e a Faca (Portugal)

Marianna Brennand (Manas)

Rafaela Camelo (A Natureza das Coisas Invisíveis)

Jesuíta Barbosa (Homem com H)

Denise Weinberg (O Último Azul)

Rodrigo Santoro (O Último Azul)

Dira Paes (Manas)

Manas

O Filho de Mil Homens

O Agente Secreto

Melhor Direção de Arte

Homem com H

Homem com H

Homem com H

Homem com H

Homem com H

O Agente Secreto

Manas

Amarela

Sebastiana

A Tragédia da Lobo-Guará

Máscaras de Oxigênio Não Cairão Automaticamente

Caçador de Marajás

Osmar A Primeira Fatia do Pão de Forma

Cangaço Novo (2ª temporada)

Johnny Massaro (Máscaras de Oxigênio Não Cairão Automaticamente)

Alice Carvalho (Cangaço Novo)

Allan Souza Lima (Cangaço Novo)