25 anos sem Jorge Amado: legado do autor ganha celebração na Flipelô

É como se Jorge Amado fizesse selfies de Salvador, comparou o historiador Rafael Dantas.
Em entrevista àAgência Brasil
, Dantas reforçou que Jorge Amado foi uma espécie de tradutor desse modo de viver da Bahia e do Brasil ao longo do tempo.
Se naquela época ele não tinha um celular para fazer uma selfie, ele conseguiu fazer uma selfie ou fazer um registro através de sua escrita, através de sua literatura. E é justamente isso que é tão especial no trabalho do Jorge Amado. Repito, Jorge Amado é um dos principais nomes para a gente compreender o Brasil ao longo desse tempo, disse o historiador logo após participar de uma mesa que celebrou os 40 anos de criação da Fundação Casa de Jorge Amado, durante a 10ª edição da Festa Literária Internacional do Pelourinho (Flipelô).
Nas obras de Amado, a Bahia é descrita não só por meio de suas ruas, comidas e casarios, mas também por seu povo e seus costumes. Toda sua obra promove também uma reflexão sobre os problemas sociais brasileiros.