Sala de Concerto, da Rádio MEC, celebra Radamés Gnattali nesta sexta

O Sala de Concerto, que a

leva ao ar nesta sexta-feira (7), às 17h, apresenta um repertório inteiramente dedicado a músicas do genial arranjador, compositor e pianista brasileiro Radamés Gnattali. No programa, as composições ganham interpretação do grupo Abstrai Ensemble e do Conjunto de Sax da UFRJ, ambos dirigidos pelo saxofonista e professor Pedro Bittencourt.

Apresentado por Tony Villani, o Sala de Concerto traz as obras Brasiliana n.7 (sax tenor e piano - Pedro Bittencourt e Marina Spoladore); Bate Papo (arranjo de Pauxy Gentil-Nunes para flauta, sax alto e fagote - Pauxy Gentil-Nunes , Ariane Petri e Pedro Bittencourt); Valsa Triste (sax alto e piano - Pedro Bittencourt e Marina Spoladore); e Remexendo (adaptação de Levi Chaves para dois saxes altos, dois saxes tenores, um sax soprano, uma clarineta, um sax em Dó, um sax baixo - Conjunto de Sax da UFRJ).

Há décadas, o conjunto de música contemporânea brasileira Abstrai Ensemble promove gravações e concertos dedicados principalmente à música de câmara do tempo presente. Desde sua fundação realizou diversas estreias mundiais e participou de inúmeros festivais e Bienais de música. Para o Sala de Concerto, terá a seguinte formação: Pedro Bittencourt (saxes e direção), Pauxy Gentil-Nunes (flauta), Ariane Petri (fagote) e Marina Spoladore (piano).

Formado por estudantes de bacharelado da Universidade Federal do Rio de Janeiro e também por ex-alunos e convidados especiais, o Conjunto de Sax da UFRJ tem como proposta difundir a música brasileira atual e explorar repertórios variados, do choro ao jazz, em concertos didáticos e apresentações públicas.

Nesta apresentação na

, o grupo conta com os integrantes Guilherme Pinheiro (sax soprano), Lorran Passarinho (sax alto), Misael Silveira (sax alto), Esdras Lopes (sax tenor), Dominique Rabello (sax tenor), Levi Chaves (sax em Dó), João Gabriel (clarineta) e Pedro Bittencourt (sax baixo e direção).