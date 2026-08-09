Rádio Nacional homenageia Dia Internacional dos Povos Indígenas

leva ao ar neste domingo (9), às 9h, presta uma homenagem às raízes e à espiritualidade dos povos originários da Amazônia.
Apresentada por Mara Régia, a edição conta a trajetória de Dona Raimunda,personagem de profunda devoção popular nos seringais do Acre
, reconhecida por suas origens indígenas e reverenciada como símbolo de proteção às mulheres vítimas de violência.
Um dos destaques do programa é o lançamento do livro Espaços de Peregrinação: a devoção nas estradas da seringa, obra que reúne histórias e memórias construídas a partir da convivência com as comunidades da Reserva Extrativista Chico Mendes.O tema reforça a importância da preservação das tradições culturais e religiosas presentes nos territórios amazônicos.
A atração também aborda outras iniciativas relacionadas ao Dia Internacional dos Povos Indígenas, ampliando o debate sobre a valorização dos saberes, da cultura e da contribuição dos povos originários para a proteção da Amazônia.
Programa
No ar desde 1993, o programa Natureza Vivaabre espaço para discussões com lideranças rurais da Amazônia, como ribeirinhos, pescadores, seringueiros, quebradeiras de coco babaçu, trabalhadores extrativistas, indígenas, além de associações de jovens e de mulheres
. Apresentado e produzido por Mara Régia, a atração radiofônica também divulga dicas para preservação do meio ambiente.
O Natureza Viva vai ao ar aos domingos, às 9h, pelaRádio Nacional da Amazônia
,Rádio Nacional AM de Brasília
,Rádio Nacional do Alto Solimões
e emissoras parceiras que retransmitem a programação.
Rádio Nacional
A marca faz parte da história do país e conta, atualmente, com oito emissoras próprias, em diferentes regiões do Brasil:Rádio Nacional do Rio de Janeiro
,Rádio Nacional de São Paulo
,Rádio Nacional de Brasília AM e FM
,Rádio Nacional de Recife
,Rádio Nacional de São Luís
,Rádio Nacional da Amazônia
eRádio Nacional do Alto Solimões
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