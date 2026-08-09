Rádio Nacional homenageia Dia Internacional dos Povos Indígenas

Para celebrar o Dia Internacional dos Povos Indígenas, comemorado em 9 de agosto, o programa Natureza Viva, que a

leva ao ar neste domingo (9), às 9h, presta uma homenagem às raízes e à espiritualidade dos povos originários da Amazônia.

Apresentada por Mara Régia, a edição conta a trajetória de Dona Raimunda,

, reconhecida por suas origens indígenas e reverenciada como símbolo de proteção às mulheres vítimas de violência.

Um dos destaques do programa é o lançamento do livro Espaços de Peregrinação: a devoção nas estradas da seringa, obra que reúne histórias e memórias construídas a partir da convivência com as comunidades da Reserva Extrativista Chico Mendes.

A atração também aborda outras iniciativas relacionadas ao Dia Internacional dos Povos Indígenas, ampliando o debate sobre a valorização dos saberes, da cultura e da contribuição dos povos originários para a proteção da Amazônia.

Programa

No ar desde 1993, o programa Natureza Viva

. Apresentado e produzido por Mara Régia, a atração radiofônica também divulga dicas para preservação do meio ambiente.

O Natureza Viva vai ao ar aos domingos, às 9h, pela

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e emissoras parceiras que retransmitem a programação.

Rádio Nacional

A marca faz parte da história do país e conta, atualmente, com oito emissoras próprias, em diferentes regiões do Brasil:

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