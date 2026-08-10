Inscrições em curso para mediadores culturais do MAR terminam quarta

O curso, para um público de 80 participantes, ocorrerá na modalidade presencial, com aulas teóricas e práticas nos dias 21, 22, 28 e 29 deste mês, das 10h às 18h. Até o momento, já há 400 inscritos.

Para garantir uma participação de público diverso, a coordenadora de Educação dos equipamentos culturais da Organização de Estados Ibero-Americanos (OEI), Patrícia Marys, informou que serão escolhidas pessoas interessadas no tema mas sem formação, além de pessoas de territórios periféricos da cidade do Rio de Janeiro, vizinhos do MAR. A OEI é responsável pela gestão do MAR desde 2021.

Porque a nossa ideia, dentro da metodologia da Escola do Olhar, é que ela funciona como um lugar de encontro. A gente entende que esses 80 participantes, quando se encontram, funcionam na própria relação de network, de trazerem as demandas e relações que eles podem depois, futuramente, criar, explicou Patrícia à

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Haverá também educadores do Cais das Artes (Vitória-ES) e dos equipamentos culturais de Salvador (Casa das Histórias de Salvador, Galeria Mercado Modelo e Arquivo Público de Salvador), também geridos pela OEI.

A gente vai ter uma relação de pensar territórios diferentes, tanto que vai ter essa triangulação de Rio de Janeiro, Salvador e Espírito Santo.

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Módulos

Serão quatro módulos:

mediar em rede: museus e espaços culturais em fazimento;

democratizar os acessos: participação social e o direito à memória;

experimentar o impossível: das experiências e reflexões na prática de educação;

museus, escolas e territórios de saberes.

Ao final dos módulos, todos os participantes receberão certificados emitidos pelas três instituições: Museu de Arte do Rio, a Co-liga Digital com a Fundação Roberto Marinho, e a Universidade Federal do Espírito Santos (Ufes).

Já saem prontos para por em prática o que aprenderam, diz Patrícia. Segundo ela, há inclusive chance de os novos mediadores virem a ingressar no MAR. Tendo abertura de vagas, a gente sempre olha para pessoas que fizeram os nossos cursos.

Escola

, e o curso de formação de mediadores culturais funciona antes mesmo de o MAR abrir.

Neste ano, o curso tem um caráter diferente dos anos anteriores porque será feito em articulação com outros equipamentos da OEI:

A gente faz um trabalho para formação para público, mas os nossos colaboradores também fazem esse processo de formação. Por isso, é importante para nós estar recebendo aqui no MAR educadores de outros museus, também sob gestão da OEI, para que a gente faça esse trabalho de formação conjunta, conclui Patrícia.

