Liesa inicia venda ingressos para carnaval 2027 na Marquês de Sapucaí

As entradas serão disponibilizadas pela plataforma Ticketmaster para todos os dias de desfiles competitivos e também para o sábado das Campeãs.

O Rio Carnaval ocorrerá nos dias 7, 8 e 9 de fevereiro de 2027, com as seis melhores colocadas retornando ao Sambódromo no sábado (13) para o desfile das Campeãs.

Valor fixo

Neste ano, a oferta de ingressos tem valor fixo de R$ 250 por noite, tanto para as arquibancadas especiais, dos setores 2 a 11 com exceção do setor 9, quanto para as cadeiras individuais numeradas, no setor 12. A meia-entrada sairá por R$ 125.

Confira mais informações sobre as opções de ingresso no site da Liesa.

Esta é a terceira etapa de vendas para a temporada do Carnaval 2027. Já foram disponibilizadas a modalidade Passaporte Rio Carnaval (para os três dias de desfiles competitivos) e Ingresso Sambista (compra seguida da escolha do dia).

Desfile

Em abril, a Liesa fez o sorteio que definiu a entrada de cada agremiação na Marquês de Sapucaí. Confira:

1 - União de Maricá

2 - Beija-Flor

3 - Paraíso do Tuiuti

4 - Vila Isabel

1 - Mocidade

2 - Unidos da Tijuca

3 - Salgueiro

4 - Imperatriz Leopoldinense