Rádio Memória celebra 90 anos da Rádio Nacional

, revela que muito antes da sofrência dominar as plataformas digitais ela já era estrela na Era do Rádio.O conteúdo Sofrência nas ondas do Rádio fica disponível em formato de videocast no canal da emissora no YouTube a partir desta terça (11).
No dial daNacional
, o episódio ganhou transmissão no Revista Rio desta terça-feira (11), e outra na próxima (18), às 14h30, e nas demais praças nas próximas quartas-feiras (12 e 19), às 15h.
Pelos microfones daRádio Nacional
, vozes inesquecíveis transformavam amores impossíveis, despedidas e corações partidos em grandes sucessos. No décimo episódio, o seriadoRádio Memória
mostra que a dor de cotovelo também teve sua idade de ouro e que, quando o coração apertava, o rádio sempre sabia exatamente o que tocar.
Durante a edição inédita, o jornalista e apresentador Dylan Araújo conversa com a cantora e atriz Mona Vilardo e com a jornalista e radialista Fabiane Pereira. A atração especial revela ainda três registros históricos que contextualizam o fenômeno da época.
O primeiro é um depoimento da cantora Dalva de Oliveira ao Museu da Imagem e do Som (MIS), em 1970. A viagem de Dalva e do maestro Vicente Paiva à Venezuela em 1949 foi um marco na história da música popular brasileira e marcou a separação conturbada da cantora de seu então marido, Herivelto Martins.
Em outros registros, a cantora Dircinha Batista interpreta Nunca, de Chocolate e Ricardo Galeno, em 1952, e o jornalista Ruy Castro fala do gênero musical romântico samba-canção, em 2016.
O programa semanal reúne fatos marcantes e curiosidades que ajudam a contar a trajetória daNacional
nas suas nove décadas de existência. Com material de acervo e entrevistas, a série presta homenagem a quem já passou pela emissora e valoriza quem segue mantendo vivo o legado daRádio Nacional
.A iniciativa integra uma agenda de ações que celebram os 90 anos em 12 de setembro de 2026.
Com o slogan Do passado ao futuro. Sem Fronteiras, a emissora pública que integra aEmpresa Brasil de Comunicação (EBC)
se mantém atual e relevante. Ao longo de sua história, aNacional
se firmou como uma das principais rádios do país e referência cultural na Música Popular Brasileira, no jornalismo e nas transmissões esportivas.
Rádio Nacional
A marca faz parte da história do país e conta, atualmente, com oito emissoras próprias, em diferentes regiões do Brasil:Rádio Nacional do Rio de Janeiro
,Rádio Nacional de São Paulo
,Rádio Nacional de Brasília AM e FM
,Rádio Nacional de Recife
,Rádio Nacional de São Luís
,Rádio Nacional da Amazônia
eRádio Nacional do Alto Solimões
.Serviço
- Rádio Memória - 90 anos - Sofrência nas ondas do Rádio - Videocast no YouTube da Rádio Nacional a partir de terça-feira, 11/08
- Rádio Memória - 90 anos - Sofrência nas ondas do Rádio - terça-feira, 11 e 18/08, às 14h30, no programa Revista Rio, na Rádio Nacional do Rio de Janeiro
- Rádio Memória - 90 anos - Sofrência nas ondas do Rádio - quarta-feira, 12 e 19/08, às 15h, na Rádio Nacional das demais praças da rede
na internet e nas redes sociais
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- Rádio Nacional do Rio de Janeiro
: (21) 97119-9966
Saiba como sintonizar aRádio Nacional
- Brasília: FM 96,1 MHz e AM 980 Khz
- Rio de Janeiro: FM 87,1 MHz e AM 1130 kHz
- São Paulo: FM 87,1 MHz
- Recife: FM 87,1 MHz
- São Luís: FM 93,7 MHz
- Amazônia: 11.780KHz e 6.180KHz OC
- Alto Solimões: FM 96,1 MHz
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