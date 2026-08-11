Rádio Memória celebra 90 anos da Rádio Nacional

O novo episódio da série Rádio Memória, que celebra os 90 anos da

, revela que muito antes da sofrência dominar as plataformas digitais ela já era estrela na Era do Rádio.

No dial da

, o episódio ganhou transmissão no Revista Rio desta terça-feira (11), e outra na próxima (18), às 14h30, e nas demais praças nas próximas quartas-feiras (12 e 19), às 15h.

Pelos microfones da

, vozes inesquecíveis transformavam amores impossíveis, despedidas e corações partidos em grandes sucessos. No décimo episódio, o seriado

mostra que a dor de cotovelo também teve sua idade de ouro e que, quando o coração apertava, o rádio sempre sabia exatamente o que tocar.

Durante a edição inédita, o jornalista e apresentador Dylan Araújo conversa com a cantora e atriz Mona Vilardo e com a jornalista e radialista Fabiane Pereira. A atração especial revela ainda três registros históricos que contextualizam o fenômeno da época.

O primeiro é um depoimento da cantora Dalva de Oliveira ao Museu da Imagem e do Som (MIS), em 1970. A viagem de Dalva e do maestro Vicente Paiva à Venezuela em 1949 foi um marco na história da música popular brasileira e marcou a separação conturbada da cantora de seu então marido, Herivelto Martins.

Em outros registros, a cantora Dircinha Batista interpreta Nunca, de Chocolate e Ricardo Galeno, em 1952, e o jornalista Ruy Castro fala do gênero musical romântico samba-canção, em 2016.





O programa semanal reúne fatos marcantes e curiosidades que ajudam a contar a trajetória da

nas suas nove décadas de existência. Com material de acervo e entrevistas, a série presta homenagem a quem já passou pela emissora e valoriza quem segue mantendo vivo o legado da

.

Com o slogan Do passado ao futuro. Sem Fronteiras, a emissora pública que integra a

se mantém atual e relevante. Ao longo de sua história, a

se firmou como uma das principais rádios do país e referência cultural na Música Popular Brasileira, no jornalismo e nas transmissões esportivas.

Rádio Nacional

A marca faz parte da história do país e conta, atualmente, com oito emissoras próprias, em diferentes regiões do Brasil:

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Rádio Memória - 90 anos - Sofrência nas ondas do Rádio - Videocast no YouTube da Rádio Nacional a partir de terça-feira, 11/08

Rádio Memória - 90 anos - Sofrência nas ondas do Rádio - terça-feira, 11 e 18/08, às 14h30, no programa Revista Rio, na Rádio Nacional do Rio de Janeiro

Rádio Memória - 90 anos - Sofrência nas ondas do Rádio - quarta-feira, 12 e 19/08, às 15h, na Rádio Nacional das demais praças da rede

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