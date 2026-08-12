Brasileiros gastam mais de US$ 5 mil por viagem aos EUA e ficam, em média, 16 noites

Turismo brasileiro movimentou US$ 9,84 bilhões nos Estados Unidos em 2024; compras foram a atividade preferida de 85% dos visitantes

Os brasileiros estão entre os turistas internacionais que mais movimentam a economia dos Estados Unidos. Segundo dados do Escritório Nacional de Viagens e Turismo dos EUA (NTTO), 1,91 milhão de brasileiros visitaram o país em 2024, alta de 17,6% em relação ao ano anterior.

Cada visitante gastou, em média, US$ 5.155 durante a viagem e permaneceu nos Estados Unidos por cerca de 16,4 noites. Ao todo, o turismo brasileiro gerou US$ 9,84 bilhões em movimentação no país.

As compras foram a atividade mais popular, realizada por 85,3% dos brasileiros. Em seguida aparecem os passeios turísticos, com 78,6%, e as visitas a parques temáticos, escolhidas por 47,9%. Já 34,5% incluíram parques nacionais e monumentos no roteiro.

Na hospedagem, os hotéis continuam sendo a principal escolha, utilizados por 77,4% dos visitantes. Já o aluguel de carros foi adotado por 42,3% dos turistas.

Além de movimentar o setor de turismo, os brasileiros contribuíram para um saldo positivo de US$ 8,56 bilhões na balança comercial de viagens dos EUA e ajudaram a sustentar cerca de 64,1 mil empregos no país em 2024.

Fonte: Panrotas