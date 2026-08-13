Rock in Rio e organização Ação da Cidadania se unem no combate à fome

Rock in Rio e a organização Ação da Cidadania vão atuar juntos no combate à fome no país. Os presidentes da Rock World, Roberto Medina, e do conselho da Ação da Cidadania, Daniel Souza, anunciaram nesta quinta-feira (13) a parceria para a edição de 2026 do festival.
A meta da campanha, que tem como tema Um mundo melhor é um mundo sem fome, é atingir a doação de 2 milhões de pratos de comida. Para isso, foi divulgado um QR code para o repasse de qualquer quantia. O valor vai direto para a Ação da Cidadania.
Há ainda o sorteio de duas entradas a cada R$ 25 dados, no total de mil ingressos.
A expectativa de Medina é que a campanha dê mais visibilidade à necessidade de combater a fome no Brasil.
Nossa meta é 2 milhões, quero passar disso. A gente tem batido todas as metas feitas na história do Rock in Rio.