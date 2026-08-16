Perto de completar 50 anos, Festival Guarnicê de Cinema começa dia 20

Neste ano, o festival será realizado entre os dias 20 e 26 de agosto, em São Luís, no Maranhão, e vai trabalhar com o tema Encontro com Narrativas Humanas.A ideia do tema é promover uma reflexão sobre a essência da experiência cinematográfica, reafirmando o cinema como espaço de convivência, troca e construção coletiva.
Ao reunir artistas, realizadores, pesquisadores e público, o festival quer ajudar a promover narrativas capazes de gerar diálogo, memória e novas formas de se olhar para o mundo.
O Guarnicê está caminhando para celebrar cinco décadas de existência, destacou Rosélis Barbosa, diretora do festival.Ao longo dessa trajetória, ele se consolidou como um espaço de exibição, debate, formação de plateia e reflexão crítica. É também um espaço de formação cidadã e de democratização cultural, disse.
Em entrevista àAgência Brasil
, Rosélis ressaltou que o Guarnicê é um dos festivais de cinema mais tradicionais do país eé fundamental para dar visibilidade ao cinema independente brasileiro
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Um de seus principais objetivos é difundir a produção audiovisual brasileira a partir do Nordeste, com uma atenção especial para a produção maranhense, explica.Nesta edição, o festival recebeu mais de 1,4 mil inscrições de obras de todas as regiões do Brasil.
Cerca de 150 delas foram selecionadas e serão exibidas.
Uma característica importante dessa seleção é a diversidade territorial. Temos produções de todas as regiões. E essa diversidade é importante para a gente porque nos mostra que o Guarnicê não é apenas um festival realizado no Maranhão, ele é uma janela para a produção audiovisual brasileira e, ao mesmo tempo, é uma vitrine para o cinema produzido no próprio estado, ressalta.
Além da variedade territorial, os filmes selecionados também trazem uma diversidade de gênero, temas e linguagens.