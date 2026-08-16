Perto de completar 50 anos, Festival Guarnicê de Cinema começa dia 20

O quarto festival de cinema mais antigo do Brasil e o mais longevo em atividade ininterrupta no Norte e Nordeste, o Festival Guarnicê de Cinema chega à sua 49ª edição.

Neste ano, o festival será realizado entre os dias 20 e 26 de agosto, em São Luís, no Maranhão, e vai trabalhar com o tema Encontro com Narrativas Humanas.

Ao reunir artistas, realizadores, pesquisadores e público, o festival quer ajudar a promover narrativas capazes de gerar diálogo, memória e novas formas de se olhar para o mundo.

O Guarnicê está caminhando para celebrar cinco décadas de existência, destacou Rosélis Barbosa, diretora do festival.

Em entrevista à

, Rosélis ressaltou que o Guarnicê é um dos festivais de cinema mais tradicionais do país e

.

Um de seus principais objetivos é difundir a produção audiovisual brasileira a partir do Nordeste, com uma atenção especial para a produção maranhense, explica.

Cerca de 150 delas foram selecionadas e serão exibidas.

Uma característica importante dessa seleção é a diversidade territorial. Temos produções de todas as regiões. E essa diversidade é importante para a gente porque nos mostra que o Guarnicê não é apenas um festival realizado no Maranhão, ele é uma janela para a produção audiovisual brasileira e, ao mesmo tempo, é uma vitrine para o cinema produzido no próprio estado, ressalta.

Além da variedade territorial, os filmes selecionados também trazem uma diversidade de gênero, temas e linguagens.