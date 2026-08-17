Riotur abre inscrições em 24 de agosto para desfile de blocos em 2027

A Empresa de Turismo do Município do Rio de Janeiro (Riotur) vai abrir, no próximo dia 24, as inscrições para os blocos de rua interessados em desfilar no Carnaval 2027. O cadastramento se estenderá até o dia 24 de setembro e poderá ser feito exclusivamente pelo site riotur.prefeitura.rio

Primeira etapa oficial para a autorização dos desfiles, o registro permite que a Riotur e os demais órgãos públicos envolvidos planejem com antecedência toda a logística, segurança e infraestrutura necessárias para receber os cortejos por toda a cidade.

O presidente da Riotur, Bernardo Fellows, lembrou que o carnaval de rua é uma das maiores expressões da cultura carioca, e que os blocos são parte fundamental dessa história.

A cada ano, novas iniciativas se somam a uma tradição que se reinventa sem perder sua essência. Nosso objetivo é contribuir para que essa festa seja, a cada ano, mais organizada e estruturada, preservando a espontaneidade, a diversidade e a identidade que fazem do carnaval do Rio uma referência para o mundo, disse Fellows.

Em 2026, mais de 400 desfiles foram autorizados. No ano que vem, o carnaval de rua carioca deverá começar no dia 16 de janeiro.

Cronograma