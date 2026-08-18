MinC destaca carreira de Laura Cardoso e lamenta morte

É com pesar que o Ministério da Cultura recebe a notícia da morte da atriz Laura Cardoso, na madrugada desta terça-feira (18), aos 98 anos. Um dos principais nomes da dramaturgia brasileira, a artista construiu uma carreira de mais de oito décadas e fez parte da história do rádio, do teatro, do cinema e da televisão no país, afirmou em nota.

O Ministério da Cultura (MinC) manifestou solidariedade à família, aos amigos, colegas de profissão e admiradores da atriz Laura Cardoso, que morreu na madrugada desta terça-feira (18), aos 98 anos, em São Paulo.

Lembrou ainda que participou de produções que marcaram diferentes gerações, como Mulheres de Areia, A Viagem, Felicidade, Terra Nostra, Chocolate com Pimenta, O Profeta, Caminho das Índias, Gabriela, Sol Nascente, O Outro Lado do Paraíso , até o seu último trabalho, na novela A Dona do Pedaço, em 2019.

Nas telas, participou de produções como Terra Estrangeira e Através da Janela. Por sua atuação nesse último, recebeu prêmios de melhor atriz nos festivais de Recife e Miami, ressaltou.

Em 2006, Laura Cardoso recebeu a Ordem do Mérito Cultural, reconhecimento concedido a personalidades e instituições por suas contribuições à cultura brasileira.

Com trajetória que atravessou diferentes momentos da história do rádio, da televisão, do teatro e do cinema no Brasil, Laura Cardoso deixa um legado fundamental para a dramaturgia e para a memória cultural do país, completou na nota.