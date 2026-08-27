Brasil no Mundo debate guerra tarifária entre EUA e Canadá na quinta

Brasil no Mundo desta quinta-feira (27) debate guerra tarifária entre EUA e Canadá e impactos para o Brasil. Programa analisa as tensões comerciais entre Washington e Ottawa, além dos reflexos da geopolítica internacional para a economia brasileira.

Programa será transmitido às 22h, pela

que exibe uma nova edição do programa Brasil no Mundo, ao analisar a escalada da guerra tarifária entre Estados Unidos e Canadá e a inédita reação canadense às pressões do governo Trump.

O pesquisador do núcleo de estudos avançados do Instituto de Estudos Estratégicos da Universidade Federal Fluminense (INEST/UFF), Ruy Silva, se junta aos jornalistas Cristina Serra, Jamil Chade e Yan Boechat para contribuir com as análises.

Almirante da Marinha do Brasil, o convidado desta semana é doutor em Relações Internacionais pela PUC-Rio e em Política e Estratégia Marítimas pela Escola de Guerra Naval, instituição que também dirigiu. Além disso, Ruy Silva tem pós-graduações pela Salve Regina University (EUA), pela U.S. Naval War College e pelo Instituto Internacional de Direito Humanitário (Itália).

Sobre a produção

O Brasil no Mundo se dedica a discutir, com profundidade e clareza, os grandes acontecimentos internacionais que moldam a política, a economia e a vida cotidiana. Conduzido por Cristina Serra, Jamil Chade e Yan Boechat,

Cristina Serra atua como jornalista há cerca de 40 anos, tendo trabalhado na Globo por 26 anos, como correspondente em Nova Iorque, entre outras funções. O jornalista Jamil Chade trabalha há duas décadas como correspondente de diversos veículos no escritório da Organização das Nações Unidas em Genebra, período em que contribuiu com BBC, CNN, Guardian e veículos brasileiros. Já Yan Boechat cobre conflitos internacionais há 20 anos para diversos veículos, como Folha de S. Paulo e O Estado de S. Paulo. Também realizou reportagens in loco na África, Oriente Médio, Rússia e América Latina.

O programa já recebeu personalidades como a ministra Marina Silva; o embaixador André Corrêa do Lago, presidente da COP30; o geógrafo Elias Jabbour; e a economista Juliana Furno.

Ao vivo e on demand

Acompanhe a programação da

pelo canal aberto, TV por assinatura e parabólica. Sintonize: https://tvbrasil.ebc.com.br/comosintonizar.

Seus programas favoritos estão no

pelo site http://tvbrasilplay.com.br ou por aplicativo no smartphone. O app pode ser baixado gratuitamente e está disponível para Android e iOS. Assista também pela WebTV: https://tvbrasil.ebc.com.br/webtv.

Serviço

Brasil no Mundo quintas-feiras, às 22h, na

Reprise na madrugada de quinta para sexta-feira, às 4h.

TV Brasil na internet e nas redes sociais

Site https://tvbrasil.ebc.com.br

Instagram https://www.instagram.com/tvbrasil

YouTube https://www.youtube.com/tvbrasil

X https://x.com/TVBrasil

Facebook https://www.facebook.com/tvbrasil

TikTok https://www.tiktok.com/@tvbrasil

TV Brasil Play - http://tvbrasilplay.com.br