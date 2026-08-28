Rock in Rio: segurança terá mais de 7 mil agentes, além de drones

O governo do Estado do Rio de Janeiro divulgou, nesta sexta-feira (28), informações relativas à segurança do evento que ocorrerá nos dias 4, 5, 6, 7, 11, 12 e 13 de setembro.

O espaço aéreo sobre a área do evento será monitorado. A ação de drones em desacordo com as regras aplicáveis poderá resultar em responsabilização dos operadores, conforme a legislação.

Polícia Militar

A Polícia Militar mobilizará 4,5 mil agentes e contará com 177 viaturas terrestres e oito torres de observação. Para o controle de acesso e a segurança no entorno da Cidade do Rock, serão instalados seis pontos de bloqueio nas principais vias de acesso ao local.

A corporação também utilizará câmeras de monitoramento, sistemas de reconhecimento facial e identificação de placas veiculares. O Centro Integrado de Comando e Controle Móvel ficará instalado no BRT Parque Olímpico.

Em nota, a Polícia Militar informou que o planejamento para o Festival Rock in Rio em nada compromete a atuação da corporação em outras frentes de atuação.

As comunidades da Cidade de Deus, Gardênia Azul, Muzema, Morro do Banco e as demais da região seguirão recebendo policiamento e sendo contempladas pelas estratégias de segurança pré-definidas. Tanto os batalhões de área quanto as forças especiais participarão desse trabalho.