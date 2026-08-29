Mestres da cultura popular evocam tradição e encanto a novos públicos

Alumiar em vida. A expressão funciona como uma tradução de sentimentos do que significa assumir a coroa de rainha do congado do Maçambique de Osório, manifestação cultural da comunidade quilombola do Morro Alto, no litoral norte do Rio Grande do Sul.

Alumiada há uma década, a rainha e mestra Francisca Dias, de 65 anos de idade, e mais 19 músicos do quilombo, sobem ao palco do Conic, em Brasília, para o

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Francisca Dias, conhecida na comunidade como a Rainha Ginga Preta, explica que o maçambique é uma congada gaúcha, de tradição de matriz africana bantu, mantida na região desde o século 19.

A manutenção de tradição, arte, fé e memória encanta a comunidade e forma uma aliança de resistência de diferentes faixas etárias participantes. Os artistas vão de crianças a idosos. Tudo do grupo é produzido pela própria comunidade, incluindo os instrumentos.

Além dos tambores, a comunidade faz a maçacaia, que é um cestinho de taquara com sementes de caetés, que garante o ritmo para o congado do maçambique de Osório.

O elemento da fé católica enaltece a imagem de Nossa Senhora do Rosário. A bandeira é muito sagrada para a gente, afirma.

Além do elemento de fé, a rainha entende que a arte ensina contra preconceitos, incluindo o racismo. A gente prepara também as nossas crianças para se defenderem com palavras.

Para a rainha, apresentar a tradição de sua comunidade na capital do país a emociona.

Visibilidade

Garantir visibilidade à multiplicidade de manifestações culturais, ir na contramão de preconceitos e formar novos públicos fazem parte dos objetivos do encontro de mestres em Brasília, que começou na quinta-feira (27).

Segundo o curador e coordenador do evento, Anderson Formiga, há artistas de 11 estados e do Distrito Federal na programação que se encerra neste sábado.

A gente tentou formar um mosaico de cultura popular, que é muito negro, mas que também tem um pé nas origens europeias e outras indígenas. Mas isso é parte da nossa musicalidade, disse.

O curador entende que é preciso chamar atenção dos mais jovens para conhecerem as mais variadas manifestações da rica cultura brasileira. O jovem precisa ser encantado, acredita.

Ao mesmo tempo, ele acrescenta que os artistas mais velhos têm conseguido fazer herdeiros dispostos a honrar as tradições dos ancestrais.

Longe das telas

Respeitar as tradições é a regra que tem sido seguida à risca pela comunidade gaúcha do maçambique.

Segundo a rainha, seu maior desejo é honrar os ancestrais. A mãe, Severina Dias, última rainha, morreu em 7 de outubro de 2016, justamente no dia de Rosário, a padroeira. Severina pediu à filha Francisca que lutasse por manter viva a tradição artística. Isso faz também a atual rainha se emocionar em subir ao palco pelo país.

Neste ano, a celebração do maçambique não ocorrerá no dia 7 por causa das eleições, mas no dia 24 de setembro. O quilombo conta hoje com 1.750 famílias.

Valorização

Cuidar do legado e das futuras gerações também é preocupação do mestre e músico maranhense Tião Carvalho, de 71 anos. Ele contabiliza apresentações frequentes na Europa e mistura ritmos, como samba, coco, bumba-meu-boi, forró e baião.

Carvalho, que é professor na educação básica, fundou o grupo Cupuaçu, que se dedica ao estudo e à prática de brincadeiras populares.

Ele entende que ainda hoje artistas com mais recursos são mais contemplados em shows nas cidades brasileiras. Se você mostrar a cultura para o jovem, ele vai gostar, considera.

19h - Moçambique de Santa Efigênia (DF)

20h - Maçambique de N.Sra do Rosário de Osório (RS)

21h - Adiel Luna convida João Arruda e Alexandre

23h - Seu Estrelo e o Fuá do Terreiro (DF)

01h - Carimbó Beija-Flor de Marudá (PA)

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