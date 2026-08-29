Calila das Mercês lança livro e celebra literatura feita no interior

Neste ano, o tema Sertão em Nós: Meu Lugar no Mundo propõe uma conversa entre dois pensadores fundamentais do Brasil profundo: Milton Santos, cujo centenário foi comemorado em maio, e João Guimarães Rosa, que apresentava ao mundo o seu Grande Sertão: Veredas, há 70 anos.
Calila fala com carinho dos livros de Guimarães Rosa. Grande Sertão ela chama de fabuloso. Campo Geral, de 1956, a deixou muito emocionada. Com Milton, ela divide o lugar, o território e o interior da Bahia.
A gente está homenageando também meu conterrâneo, que é o Milton Santos, que marcou sua existência, no Brasil e no mundo, trazendo discussões que nos são muito caras. Sobre a questão do nosso lugar, mas também sobre como a gente pode pensar o território sem engessar.