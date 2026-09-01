Cena Musical, da TV Brasil, apresenta show exclusivo de Áurea Martins

A cantora Áurea Martins apresenta, nesta terça-feira (1º), o show inédito "Senhora das Folhas" que a

exibe em novo horário, às 22h30, no programa Cena Musical. O espetáculo tem a participação especial de André Gabeh nos vocais.

A atração exclusiva foi gravada em julho no palco do Espaço Cultural BNDES.

A apresentação ainda reúne uma banda formada pelos artistas Lui Coimbra (violoncelo, violão, rabeca e charango), Tuca Alves (viola e guitarra), Marcos Suzano (pandeiro e percussão) e Pedro Aune (contrabaixo).

O programa, comandado pela jornalista e cantora Bia Aparecida, tem direção de Waldecir de Oliveira. Na nova temporada, o Cena Musical traz depoimentos dos convidados e bastidores das gravações. A sequência reúne shows de astros como Marcos Sacramento e Roberto Menescal, entre outros nomes do cancioneiro nacional.

Sobre a produção

A produção com janela semanal traz espetáculos que revelam e celebram a diversidade e a riqueza da sonoridade brasileira. O comando da atual temporada é de Bia Aparecida, cantora, jornalista e apresentadora do canal público. Na nova leva de episódios, a atração exibe performances exclusivas de personalidades de vários gêneros. Waldecir de Oliveira faz a direção artística do programa.

"Estou muito feliz em celebrar a estreia de uma nova temporada do Cena Musical na TV Brasil. É muito especial apresentar um programa que acredita na força e na diversidade da música nacional e abre espaço, de forma democrática, para diferentes sons, sotaques, histórias e gerações", afirma Bia.

A apresentadora considera a música uma das maiores riquezas culturais do país. "Ela é sofisticada, inventiva e profundamente conectada com quem somos. Os convidados mostram a grandeza e a diversidade desse cenário. O programa Cena Musical é esse lugar de encontro, descoberta e celebração da nossa cultura e estou bem animada para dividir essa nova temporada com o público", completa.

O programa amplia a visibilidade de artistas de diferentes regiões, estilos e trajetórias para valorizar a riqueza cultural do país e fortalecer a circulação da produção nacional para novos públicos", afirma.

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