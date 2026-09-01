Festival em Tiradentes celebra laços da cozinha mineira com Portugal

Em 2026, esse encontro de sabores, histórias e culturas teve como tema Minas Lusitânia um elo entre culturas, que revelou comoingredientes, técnicas, costumes e modos de preparar os alimentos com referências portuguesas se tornaram parte da identidade gastronômica mineira
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O curador gastronômico Rusty Marcellini conta que suas viagens a Portugal o fizeram perceber as similaridades da gastronomia lusitana com Minas Gerais. Para ele, um festival deve ter como objetivo ensinar para o público sobre a cultura gastronômica e estimular o intercâmbio de ingredientes e técnicas entre os chefes.
Existe uma identidade muito grande entre Portugal e Minas Gerais, e as pessoas não têm essa consciência. A cultura dos quintais e das hortas, a cultura do porco, como o caso do leitão a pururuca. No Alentejo, é muito forte a cultura do porco, a charcutaria, disse Rusty.