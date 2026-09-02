Prêmio Caminhos de Literatura tem inscrições abertas até dia 15

como forma de ampliar a circulação da literatura brasileira para países de língua portuguesa. As inscrições são gratuitas.

Voltado a escritores de todo o Brasil, o prêmio - promovido pelo Instituto Caminhos da Palavra, com apoio da Estante Virtual -

A cerimônia de premiação será no dia 9 de dezembro, no teatro Teatro YouTube, na capital paulista. O vencedor terá o romance publicado pela Dublinense, editora parceira do prêmio desde sua primeira edição.

A novidade deste ano é a ampliação da circulação internacional, com a publicação da obra em Portugal, pelo Grupo Infinito Particular, no ano que vem. O grupo editorial português já edita no país as escritoras Carla Madeira, Socorro Acioli e Aline Bei.

A obra vencedora será lançada ainda em Angola pela Editora Kacimbo, criada pelo escritor angolano Ondjaki. A publicação na Kacimbo já representa, desde a segunda edição do prêmio, uma das dimensões internacionais do projeto.

Segundo a organização do prêmio, ao estabelecer uma trajetória editorial que conecta Brasil, Angola e Portugal, o projeto passa a atuar também como uma plataforma de circulação da literatura brasileira contemporânea entre diferentes territórios do universo lusófono.

A chegada do Prêmio Caminhos a Portugal é um grande salto para o projeto. Sabemos como é difícil para uma pessoa iniciante ter o seu livro publicado por uma editora que dê um tratamento profissional e distribua a obra, disse o escritor e produtor cultural Henrique Rodrigues, idealizador do Instituto Caminhos da Palavra.

Ele ressalta que o concurso foi criado para estimular a chegada de novas vozes à literatura brasileira.

A seleção é protegida por anonimato, a fim de que seja revelado um romance pela sua qualidade, acrescentou Rodrigues, que também oferecerá uma mentoria literária a quem vencer o Prêmio.

Vencedores

A primeira edição teve como vencedora Izabella Cristo, autora paraense radicada em São Paulo, com o romance Mãezinha. A obra permite o questionamento do que seria uma maternidade ideal. E, ao destacar o vocativo mãezinha, pretensamente afetuoso, traz a reflexão sobre a infantilização e a redução dessa mulher no contexto da sua maternidade.

O prêmio foi, literalmente, uma abertura de caminhos na minha profissão. Se antes eu era uma escritora ainda desconhecida e à margem da vida literária, depois dele passei a ser reconhecida no meio, diz Izabella Cristo.

Com o livro publicado, ela conta que conseguiu alcançar leitores e passou experiências valiosas enquanto autora. Hoje, não sou apenas uma médica que escreve. Sou uma médica escritora. Tenho um lugar., acrescentou.

Na segunda edição, o prêmio revelou a escritora mineira Paula Novais, autora de Gaiolas de concreto armado. O romance aborda a questão das perdas e do luto, com ambientação na pandemia. O prêmio tem um lugar determinante na minha trajetória como escritora, disse Paula Novais.