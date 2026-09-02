Inffinito Brazilian Film Festival celebra 30 anos com cinema brasileiro em Miami e streaming gratuito

MIAMI, FLÓRIDA — O Inffinito Brazilian Film Festival abre nesta quinta-feira, 3 de setembro, sua 30ª edição em Miami. Até o dia 12, o público poderá acompanhar estreias, mostras competitivas, documentários, curtas e longas-metragens, encontros com realizadores, música ao vivo e atividades comemorativas em Miami Beach e Downtown Miami.

A programação presencial será distribuída entre o O Cinema South Beach, o Miami Beach Bandshell e o Silverspot Cinema. Segundo a organização, o O Cinema recebe a abertura, a mostra competitiva de documentários e uma mostra paralela. O Bandshell terá cinema ao ar livre e apresentações musicais, enquanto o Silverspot concentra as competições de curtas e longas, a homenagem a Glória Pires e a noite de premiação.

Um dos destaques da celebração é o Viva Brazil, encontro que combina exibição ao ar livre, capoeira e show comandado pelo cantor e compositor Maurício Baia, acompanhado de convidados. A proposta reforça a identidade do festival: apresentar a produção audiovisual brasileira e, ao mesmo tempo, criar uma experiência cultural para a comunidade que vive no Sul da Flórida.

Criado em 1996 e dirigido por Adriana L. Dutra, Cláudia Dutra e Viviane B. Spinelli, o Inffinito chega a 30 edições consecutivas em Miami. O próprio festival se apresenta como o maior e pioneiro evento de cinema brasileiro no exterior e afirma já ter realizado 110 festivais ao redor do mundo.

Neste ano, a comemoração foi dividida em dois atos. Depois da temporada nos cinemas, a programação segue de 13 a 30 de setembro na plataforma inffinito.plus. O acesso online será gratuito, mediante cadastro, para espectadores em todo o mundo. As sessões virtuais têm datas e horários programados, por isso é importante consultar a agenda antes de escolher o filme.

Ingressos para as sessões presenciais, passes e a programação completa estão disponíveis no site oficial. Para quem acompanha de fora de Miami, a etapa de streaming amplia o acesso a mostras especiais e mantém a celebração dos 30 anos ativa até o fim de setembro.