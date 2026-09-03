Lavagem de Madeleine exalta cultura afro-brasileira em Paris

Robertinho conta que a ideia de promover a lavagem da escadaria de uma igreja em Paris, inspirada na Lavagem da Igreja do Bonfim, de Salvador (BA), surgiu em 1998, na Basílica do Sacré-Cur, em Montmartre, aproveitando a Copa do Mundo de Futebol na França para divulgar o Brasil.

Eu estava querendo trazer o Brasil para perto de mim, matar o meu banzo, as saudades da família, dos amigos, trazer a cultura, e pensei em fazer um evento da Bahia que eu tinha sabedoria. Um evento de branco, com pai de santo, tambores, um evento afro.

Um dia, passando em frente à Igreja de la Madeleine, Roberto Chaves resolveu conversar com o padre encarregado da administração e descobriu que ele já havia visitado a Bahia e conhecia seu povo.

A partir dali, a Lavagem de Madeleine ocorreu ganhou proporção maior a cada ano. Ano passado, foram 60 mil seguidores. O cortejo da edição 2025 foi puxado pelo grupo Olodum.

Importância

Robertinho considera que a Lavagem de Madeleine é de grande relevância para o Brasil e para a cultura afro-brasileira.

A Lavagem mostra que o Brasil tem culinária, tem cultura, capoeira, dança, disse. Tem maracatu, samba de roda, afoxé, várias alas representando os estados brasileiros. É um festival da cultura brasileira, acrescentou.

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