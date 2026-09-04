Rádio MEC apresenta tributo ao compositor Francisco Mignone

Para marcar os 40 anos de saudades do compositor Francisco Mignone (1897-1986), o Sala de Concerto desta sexta (04) transmite um recital com prelúdios, valsas e canções do homenageado. O programa vai ao ar na

às 17h, com a apresentação musical dos pianistas Marcos Leite e Rogério Duarte e do tenor Renato Lima.



Durante o Sala de Concerto, um seleto repertório vai lembrar e celebrar a obra de Mignone: Seis Prelúdios (Completos); Valsas de Esquina: nos.4,8,6 e 3; Lenda Sertaneja n.2; 4 Peças Brasileiras (Maroca, Maxixando, Nazareth, Toada); Cantiga de Ninar e Dona Janaína.



Ao longo de sua carreira, o compositor, pianista, regente e professor Francisco Mignone recebeu diversos prêmios e honrarias, como a Ordem do Rio Branco (1972), o Prêmio Golfinho de Ouro do Governo do Estado do Rio de Janeiro (1979) e o Prêmio Shell de Música Brasileira (1982).

Sua obra é extensa e abrange os mais diversos gêneros, desde peças para piano, com destaque para as Lendas Sertanejas, as Valsas de Esquina, as Valsas Choro, quatro Sonatas e quatro Sonatinas; os Concertinos para fagote (1957) e clarineta, o Concerto para piano (1958), os bailados Maracatu do Chico Rei, Leilão (1939) e Quincas Berro DÁgua, peças orquestrais como Festa das Igrejas (1940) e a Sinfonia Tropical e as óperas O Chalaça (1972) e Sargento de Milícias (1980).

Sobre o Sala de Concerto

Transmitido às sextas-feiras, às 17h, o programa Sala de Concerto é um espaço para apresentações ao vivo de músicos da cena clássica brasileira. No ar desde o ano 2000, a atração da

promove o encontro entre instrumentistas, cantores e o público.

Sobre a Rádio MEC

Conhecida de norte a sul do país como "a Rádio de Música Clássica do Brasil", a

é consagrada pelo público por sua vocação direcionada à música de concerto. A tradicional estação dedica 80% de sua programação à música clássica e leva ao ar compositores brasileiros e internacionais de todos os tempos.

A

oferece aos ouvintes a experiência de acompanhar repertórios segmentados, composições originais e produções qualificadas. Ainda há espaço também para faixas de jazz e música popular brasileira, combinação que garante a conquista de novos públicos e agrada a audiência cativa.

A emissora pode ser sintonizada pela frequência FM 99,3 MHz e AM 800 kHz no Rio de Janeiro. O dial da

em Brasília está em FM 87,1 MHz e AM 800 kHz. O público também acompanha a programação em Belo Horizonte na frequência FM 87,1 MHz. O conteúdo ainda é veiculado no app Rádios EBC.

Os ouvintes têm participação garantida e podem colaborar com sugestões para a programação da Rádio MEC. O público pode interagir pelas redes sociais e pelo WhatsApp. Para isso, basta que os interessados enviem mensagens de texto para o número (21) 99710-0537.



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Como sintonizar a Rádio MEC

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