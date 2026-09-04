Escolas do Grupo Especial começam a escolher sambas-enredo

A Mocidade Independente de Padre Miguel apresentará o enredo "Latinamente Independente Nosso norte é o Sul em Remanifesto. O enredo representa um manifesto político, artístico e cultural pelo protagonismo da América Latina. Baseia-se na famosa obra "América Invertida" (1943), do artista uruguaio Joaquín Torres García, que desenhou o mapa do continente com o Sul para cima.
TransmissãoÉ a primeira vez que as disputas chegam à casa de milhares de brasileiros simultaneamente. As finais, antes transmitidas de maneira avulsa por parte das escolas, também estão sendo projetadas de forma pione
ira. A iniciativa é da Liga Independente das Escolas de Samba do Rio de Janeiro (Liesa). A disputa dos sambas será transmitida no YouTube.
É muito significativo ver que a Rio Carnaval TV já está conseguindo levar a experiência das quadras para pessoas que estão em outros estados e até fora do país, diz Gabriel David, presidente da Liesa.
Segundo ele, as escolas estão sempre de portas abertas e lotadas recebendo suas comunidades e os apaixonados, de perto ou de longe. "Agora, elas também dão as boas-vindas a uma legião de espectadores virtuais.
FinaisA sequência de finais dos sambas-enredo prossegue na semana que vem, com Beija-Flor (10 de setembro), Vila Isabel (11), Salgueiro e Unidos da Tijuca (12). Depois, vêm Imperatriz Leopoldinense e União de Maricá (18), Viradouro (19) e Grande Rio (20), encerrando o calendário.
Confira a agenda:
Portela Sexta-feira, 04/09
Mangueira e Mocidade Sábado, 05/09
Beija-Flor Quinta-feira, 10/09
Vila Isabel Sexta-feira,11/09
Salgueiro e Unidos da Tijuca Sábado, 12/09
Imperatriz e Maricá Sexta-feira, 18/09
Viradouro Sábado, 19/09
Grande Rio Domingo, 20/09
União de Maricá (Campeã da Série Ouro)
Beija-Flor de Nilópolis
Paraíso do Tuiuti
Unidos de Vila IsabelSegunda-feira (8 de fevereiro de 2027)
Mocidade Independente de Padre Miguel
Unidos da Tijuca
Acadêmicos do Salgueiro
Imperatriz LeopoldinenseTerça-feira (9 de fevereiro de 2027)
Portela
Unidos do Viradouro
Acadêmicos do Grande Rio
Estação Primeira de Mangueira