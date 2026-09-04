Escolas do Grupo Especial começam a escolher sambas-enredo

As 12 escolas de samba do Grupo Especial começam a definir nesta sexta-feira (4) os sambas-enredo que vão levar para a Avenida Marquês de Sapucaí no Carnaval de 2027. A Portela dá a largada, com a escolha do samba nesta sexta-feira (4), a partir das 21h, na quadra da escola, prestando homenagem ao compositor Monarco, baluarte da escola de Madureira.

A Mocidade Independente de Padre Miguel apresentará o enredo "Latinamente Independente Nosso norte é o Sul em Remanifesto. O enredo representa um manifesto político, artístico e cultural pelo protagonismo da América Latina. Baseia-se na famosa obra "América Invertida" (1943), do artista uruguaio Joaquín Torres García, que desenhou o mapa do continente com o Sul para cima.

Transmissão

ira. A iniciativa é da Liga Independente das Escolas de Samba do Rio de Janeiro (Liesa). A disputa dos sambas será transmitida no YouTube.

É muito significativo ver que a Rio Carnaval TV já está conseguindo levar a experiência das quadras para pessoas que estão em outros estados e até fora do país, diz Gabriel David, presidente da Liesa.

Segundo ele, as escolas estão sempre de portas abertas e lotadas recebendo suas comunidades e os apaixonados, de perto ou de longe. "Agora, elas também dão as boas-vindas a uma legião de espectadores virtuais.

Finais

Confira a agenda:

Portela Sexta-feira, 04/09

Mangueira e Mocidade Sábado, 05/09

Beija-Flor Quinta-feira, 10/09

Vila Isabel Sexta-feira,11/09

Salgueiro e Unidos da Tijuca Sábado, 12/09

Imperatriz e Maricá Sexta-feira, 18/09

Viradouro Sábado, 19/09

Grande Rio Domingo, 20/09

União de Maricá (Campeã da Série Ouro)

Beija-Flor de Nilópolis

Paraíso do Tuiuti

Unidos de Vila Isabel

Mocidade Independente de Padre Miguel

Unidos da Tijuca

Acadêmicos do Salgueiro

Imperatriz Leopoldinense

Portela

Unidos do Viradouro

Acadêmicos do Grande Rio

Estação Primeira de Mangueira