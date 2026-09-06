Rádio MEC: Caderno de Música lembra 130 anos da morte de Carlos Gomes

O Caderno de Música que a

leva ao ar nos próximos dois domingos lembra os 130 anos de morte de Carlos Gomes, um dos principais compositores brasileiros do século XIX.

Neste domingo (6), na edição Trajetória e obras vocais, os ouvintes vão conferir algumas das principais obras vocais de Carlos Gomes, particularmente as óperas e as modinhas.

No dia 13, a atração especial Obras instrumentais do compositor apresenta outras composições de seu catálogo, desta vez com destaque para a produção instrumental.

Ao longo da primeira parte do especial, será transmitido a modinha Quem sabe?, com a soprano Adriana Bernardes acompanhada pela Orquestra de Câmara Paulista, sob a regência de Branco Bernardes; o prelúdio do primeiro ato da ópera A noite do castelo, com a Orquestra Filarmônica de Minas Gerais, sob a regência de Fabio Mechetti; a ária Amore Le Ebbrezze, da ópera Fosca, com Paulo Fortes, acompanhado pela Orquestra Sinfônica Nacional, sob a regência de Nino Stinco; e Alvorada, da ópera Lo schiavo (O Escravo), com a Orquestra Filarmônica de Minas Gerais, sob a regência de Fabio Mechetti.

O programa

Programa que desvenda o universo musical, se propondo a explicar ao ouvinte o que é uma sonata, uma sinfonia, um concerto, spalla, allegro, moderato e os diversos termos da linguagem musical. Aborda os gêneros, formas e formatos do mundo da música clássica, através da audição de trechos musicais e da realização de entrevistas especiais.

A Rádio MEC

Conhecida de norte a sul do país como A Rádio de Música Clássica do Brasil, a

é consagrada pelo público por sua vocação direcionada à música de concerto. A tradicional estação dedica 80% de sua programação à música clássica e leva ao ar compositores brasileiros e internacionais de todos os tempos.

A

oferece aos ouvintes a experiência de acompanhar repertórios segmentados, composições originais e produções qualificadas. Há espaço também para faixas de jazz e música popular brasileira, combinação que garante a conquista de novos públicos e agrada a audiência cativa.

A emissora pode ser sintonizada pela frequência FM 99,3 MHz e AM 800 kHz no Rio de Janeiro. O dial da

em Brasília está em FM 87,1 MHz e AM 800 kHz. O público também acompanha a programação em Belo Horizonte na frequência FM 87,1 MHz. O conteúdo ainda é veiculado no app

.

Os ouvintes têm participação garantida e podem colaborar com sugestões para a programação da

. O público pode interagir pelas redes sociais e pelo WhatsApp. Para isso, basta que os interessados enviem mensagens de texto para o número (21) 99710-0537.

Serviço

Caderno de Música - Especial Carlos Gomes: Trajetória e obras vocais - domingo, dia 06/09, às 12h30, na Rádio MEC

Caderno de Música - Especial Carlos Gomes: Obras instrumentais do compositor - domingo, dia 13/09, às 12h30, na Rádio MEC



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Como sintonizar a Rádio MEC

Rio de Janeiro: FM 99,3 MHz e AM 800 kHz

Belo Horizonte: FM 87,1 MHz

Brasília: FM 87,1 MHz e AM 800 kHz

Parabólica - Star One C2 - 3748,00 MHz - Serviço 3

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