Rádio MEC: Caderno de Música lembra 130 anos da morte de Carlos Gomes

O Caderno de Música que aRádio MEC
leva ao ar nos próximos dois domingos lembra os 130 anos de morte de Carlos Gomes, um dos principais compositores brasileiros do século XIX.O programa especial, que destaca a trajetória do primeiro compositor das Américas a alcançar projeção duradoura nos grandes teatros de ópera da Europa, ganha transmissão na emissora pública às 12h30.
Neste domingo (6), na edição Trajetória e obras vocais, os ouvintes vão conferir algumas das principais obras vocais de Carlos Gomes, particularmente as óperas e as modinhas.
No dia 13, a atração especial Obras instrumentais do compositor apresenta outras composições de seu catálogo, desta vez com destaque para a produção instrumental.
Ao longo da primeira parte do especial, será transmitido a modinha Quem sabe?, com a soprano Adriana Bernardes acompanhada pela Orquestra de Câmara Paulista, sob a regência de Branco Bernardes; o prelúdio do primeiro ato da ópera A noite do castelo, com a Orquestra Filarmônica de Minas Gerais, sob a regência de Fabio Mechetti; a ária Amore Le Ebbrezze, da ópera Fosca, com Paulo Fortes, acompanhado pela Orquestra Sinfônica Nacional, sob a regência de Nino Stinco; e Alvorada, da ópera Lo schiavo (O Escravo), com a Orquestra Filarmônica de Minas Gerais, sob a regência de Fabio Mechetti.
O programa
Programa que desvenda o universo musical, se propondo a explicar ao ouvinte o que é uma sonata, uma sinfonia, um concerto, spalla, allegro, moderato e os diversos termos da linguagem musical. Aborda os gêneros, formas e formatos do mundo da música clássica, através da audição de trechos musicais e da realização de entrevistas especiais.
A Rádio MEC
Conhecida de norte a sul do país como A Rádio de Música Clássica do Brasil, aRádio MEC
é consagrada pelo público por sua vocação direcionada à música de concerto. A tradicional estação dedica 80% de sua programação à música clássica e leva ao ar compositores brasileiros e internacionais de todos os tempos.
ARádio MEC
oferece aos ouvintes a experiência de acompanhar repertórios segmentados, composições originais e produções qualificadas. Há espaço também para faixas de jazz e música popular brasileira, combinação que garante a conquista de novos públicos e agrada a audiência cativa.
A emissora pode ser sintonizada pela frequência FM 99,3 MHz e AM 800 kHz no Rio de Janeiro. O dial daRádio MEC
em Brasília está em FM 87,1 MHz e AM 800 kHz. O público também acompanha a programação em Belo Horizonte na frequência FM 87,1 MHz. O conteúdo ainda é veiculado no appRádios EBC
.
Os ouvintes têm participação garantida e podem colaborar com sugestões para a programação daRádio MEC
. O público pode interagir pelas redes sociais e pelo WhatsApp. Para isso, basta que os interessados enviem mensagens de texto para o número (21) 99710-0537.
Serviço
Caderno de Música - Especial Carlos Gomes: Trajetória e obras vocais - domingo, dia 06/09, às 12h30, na Rádio MEC
Caderno de Música - Especial Carlos Gomes: Obras instrumentais do compositor - domingo, dia 13/09, às 12h30, na Rádio MEC
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Como sintonizar a Rádio MEC
Rio de Janeiro: FM 99,3 MHz e AM 800 kHz
Belo Horizonte: FM 87,1 MHz
Brasília: FM 87,1 MHz e AM 800 kHz
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