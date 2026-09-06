Flip 2026: Conversa com o Autor traz especial com Bethânia Pires Amaro

Neste domingo, às 12h30, a

leva ao ar uma edição especial do programa Conversa com o Autor, gravada diretamente da Festa Literária Internacional de Paraty (Flip 2026).

Conduzido pela jornalista Katy Navarro, o bate-papo recebe Bethânia Pires Amaro, um dos nomes mais celebrados da literatura brasileira contemporânea.

Nascida em Recife, criada na Bahia e radicada em São Paulo, Bethânia Pires Amaro fala sobre suas obras, que abordam temas como memória, família, pertencimento e identidade.

Vencedora dos prêmios Sesc de Literatura, APCA e Jabuti, a coletânea de contos O Ninho, da autora, explora relações familiares complexas, principalmente sob o ponto de vista de mulheres marcadas por perdas, violência, maternidade, pobreza, culpa e pertencimento.

O programa destaca ainda o lançamento do primeiro romance de Bethânia, Ressalga, história que acompanha três gerações de mulheres baianas cujas vidas são marcadas por heranças familiares, violência e resistência.

A história começa com Janaína, que nasce no interior da Bahia e, após um escândalo, deixa sua cidade para atravessar o sertão trabalhando como lavadeira. Décadas depois, sua descendência continua enfrentando os ecos desse passado.

Entre o sertão e Salvador, o destino marcado por medo, vulnerabilidade e afeto passam de mãe para filha. É um programa que gera vontade de ouvir e incentiva a leitura de obras de uma das principais autoras da nova literatura brasileira.

O programa

Apresentado e produzido pela jornalista Katy Navarro, o Conversa com o Autor tem quase 30 minutos de duração e gira em torno de lançamentos, títulos, curiosidades, processo criativo, sugestões de obras, leituras e as diversas narrativas literárias dos autores brasileiros. Em 2023, o programa completou uma década.

Os episódios da nova temporada também ficam disponíveis em formato de videocast no canal da emissora pública no YouTube.

A Rádio MEC

Conhecida de norte a sul do país como A Rádio de Música Clássica do Brasil, a

é consagrada pelo público por sua vocação direcionada à música de concerto. A tradicional estação dedica 80% de sua programação à música clássica e leva ao ar compositores brasileiros e internacionais de todos os tempos.

A

oferece aos ouvintes a experiência de acompanhar repertórios segmentados, composições originais e produções qualificadas. Há espaço também para faixas de jazz e música popular brasileira, combinação que garante a conquista de novos públicos e agrada a audiência cativa.

A emissora pode ser sintonizada pela frequência FM 99,3 MHz e AM 800 kHz no Rio de Janeiro. O dial da

em Brasília está em FM 87,1 MHz e AM 800 kHz. O público também acompanha a programação em Belo Horizonte na frequência FM 87,1 MHz. O conteúdo ainda é veiculado no app

.

Os ouvintes têm participação garantida e podem colaborar com sugestões para a programação da

. O público pode interagir pelas redes sociais e pelo WhatsApp. Para isso, basta que os interessados enviem mensagens de texto para o número (21) 99710-0537.

Serviço

Conversa com o Autor - Entrevista Bethânia Pires Amaro - domingo, dia 6/9, às 12h30, na









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Rio de Janeiro: FM 99,3 MHz e AM 800 kHz

Belo Horizonte: FM 87,1 MHz

Brasília: FM 87,1 MHz e AM 800 kHz

Parabólica - Star One C2 - 3748,00 MHz - Serviço 3

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