Roda de Choro estreia com homenagem a disco de Jacob do Bandolim

leva ao ar neste domingo (6), às 20h, o programa que abre mais uma temporada inédita do Roda de Choro, com um tributo ao disco Vibrações de Jacob do Bandolim. A nova leva de episódios celebra álbuns emblemáticos do choro e também pode ser conferida pelos ouvintes na

Ao longo da nova temporada, serão homenageados discos icônicos como Pixinguinha, de Paulo Moura e Os Batutas, Choros Imortais, de Altamiro Carrilho e Saudades de um clarinete, de K-Ximbinho. A atração segue mesclando seleção musical e entrevistas ao ressaltar grandes nomes e obras do choro.

Na produção de estreia da nova temporada, o Roda de Choro destaca o último disco de Jacob do Bandolim e seu conjunto Época de Ouro. Lançado em 1967, Vibrações é considerado o melhor álbum da carreira do músico pelo apuro técnico e pela qualidade sonora impecável.