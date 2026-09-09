Sesc celebra 80 anos com programação gratuita em várias cidades

Shows, apresentações culturais e atividades de lazer serão realizados em unidades do Sesc e em espaços públicos destinados a grande concentração de público.

No Amazonas, Péricles e Xande de Pilares se apresentam no Sambódromo de Manaus; Caetano Veloso faz show no Taguaparque, em Taguatinga (DF); em Campo Grande (MS), a festa é com o cantor Samuel Rosa, em uma apresentação no Parque das Nações Indígenas.

Também fazem parte da programação nacional Rashid, Silva e Rincon Sapiência (SP), Sandra Sá (PR), Renato Teixeira (SC), Paula Toller (TO), Marcelo Jeneci (BA), Banda Sayonara (AP) e Moacyr Luz (ES), entre artistas.

Também participam do evento de aniversário as orquestras Sesc do Piauí, da Paraíba, do Polo Socioambiental Sesc Pantanal, de Sergipe, a Orquestra Sesc Musicar do Maranhão e a Orquestra de Câmara Sesc de Minas Gerais.

O Teatro Sesc Casa do Comércio, em Salvador (BA), recebe o espetáculo "Um Concerto para Encontros", com a Orquestra Afrosinfônica. No repertório, haverá homenagem a Caetano Veloso, Gilberto Gil, Gal Costa e Maria Bethânia.