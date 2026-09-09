Rádio Nacional lança clipe para celebrar seus 90 anos

Os versos que embalam o início do samba são: "ARádio Nacional
está presente neste carnaval // E vem contar a sua história // Nove décadas de glória // Descritas de maneira genial".
Na semana de aniversário daNacional
, que completa 90 anos em 12 de setembro, o vídeo estreia na telinha durante o programa Sem Censura, apresentado por Cissa Guimarães naTV Brasil
, nesta quarta (9), e também entra no ar no YouTube da Rádio Nacional onde fica disponível. O clipe tem direção de Ricardo Alexandria, diretor de fotografia do canal.
A entrevista com Edvaldo Fonseca, diretor de Carnaval da agremiação, aborda a parceria da escola de samba com aRádio Nacional
. O convidado fala sobre os eventos comemorativos em homenagem aos 90 anos da emissora e outras ações previstas com a Nacional para festejar o centenário da Estácio de Sá.
O veículo daEBC
comemora a nova iniciativa com a agremiação no ano de aniversário da rádio. Em 2027, a Estácio de Sá comemora seu centenário com um enredo temático sobre a trajetória da escola conhecida como o "berço do samba".
Para reforçar o vínculo, uma ala vai homenagear aRádio Nacional
no desfile deste próximo ano. Além disso, aTV Brasil
prepara um documentário original sobre os 100 anos da agremiação com estreia prevista no canal durante a folia de 2027.