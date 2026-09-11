Rádio Nacional celebra 90 anos neste sábado com programação especial

comemora, neste sábado (12), 90 anos de existência de uma forma inédita. Os estúdios de todas as praças (Brasília, Rio de Janeiro, São Paulo, São Luís, Amazônia e Alto Solimões) estarão interligados em tempo real com uma programação especial dedicada à história e à presença da emissora pública no país.

Das 13h às 17h, no horário de Brasília, o programa Somos Uma Só Nacional vai reunir, em rede, apresentadores, artistas, pesquisadores, profissionais da comunicação e personagens ligados à trajetória da rádio, hoje integrante da

. A atração também será transmitida em vídeo pelo canal no YouTube.

O especial será inédito por conectar, simultaneamente, representantes das emissoras que dão forma à

hoje. A transmissão contará com a participação de mais de sete apresentadores de diferentes localidades, em um encontro que aproxima o público dos profissionais que, todos os dias, constroem vínculos de confiança, afeto e serviço com seus ouvintes.

A presidente da

, Antonia Pellegrino, afirma que a

chega aos seus 90 anos como um patrimônio do país e também como uma emissora alinhada às demandas e necessidades atuais de seu público.

"O rádio permanece vivo, forte e presente. Ele se reinventa e estamos atentos a essas transformações. Nesse cenário, a EBC tem investido na qualidade das transmissões, na produção de novos conteúdos, na modernização da presença digital e no fortalecimento das parcerias com a Rede Nacional de Comunicação Pública, por exemplo. Celebrar essa história é também reafirmar o presente e o futuro da Nacional: uma rádio pública, sem fronteiras, conectada ao seu tempo e comprometida com a diversidade do país, destaca Pellegrino.

A transmissão parte da história iniciada no Rio de Janeiro, em 1936, para celebrar a rede construída ao longo dos últimos anos, marcada pela integração e pelo compromisso de levar comunicação pública a vários territórios do Brasil, em diálogo com a sua marca registrada de ser um veículo sem fronteiras.

O Somos Uma Só Nacional traduz o que a emissora se tornou ao longo de 90 anos. A Nacional nasceu no Rio de Janeiro, mas hoje é uma rede presente em diferentes regiões do país. Este especial é inédito porque coloca essas emissoras em diálogo, reforçando que somos uma mesma marca pública, unida pelo compromisso de informar, prestar serviço e valorizar a cultura brasileira, comenta o diretor-geral da EBC, Thiago Regotto.

A programação de sábado vai contar com âncoras da

de Brasília (FM 96,1 MHz e AM 980 kHz), Rio de Janeiro (FM 87,1 MHz e AM 1130 kHz), São Paulo (FM 87,1 MHz), Amazônia (11.780 kHz e 6.180 kHz OC), Alto Solimões (FM 96,1 MHz) e São Luís (FM 93,7 MHz). Os ouvintes de Recife também poderão acompanhar pela frequência FM 87,1 MHz.

Programação

O Somos Uma Só Nacional vai recuperar momentos marcantes da rádio e destaca iniciativas produzidas pela

para celebrar o aniversário. Entre elas está o documentário 90 anos em 90 histórias, série com episódios diários em contagem regressiva para a data, entrevistas e acervos raros.

O programa recebe Guilherme Strozi, Raquel Júnia e Jailton Sodré, integrantes da equipe responsável pela produção.

O especial também recebe o jornalista Dylan Araújo, responsável pelo Rádio Memória, webcast exibido no YouTube e nas rádios da

. A produção ampliou o resgate dos 90 anos a partir de registros, depoimentos e conteúdos ligados à memória da

.

A edição inclui ainda entrevista com representantes da Estácio de Sá, escola de samba que preparou uma nova versão do samba-enredo em homenagem à

. A composição Alô! Alô! Brasil! foi apresentada em 1997, nas comemorações dos 40 anos da rádio, e volta à programação comemorativa. A letra foi atualizada com os nomes da equipe atual da

e reforça a importância do veículo.

Outro tema em pauta é o documentário PRK30 O Rádio pelo Avesso, lançado nos cinemas nesta semana do aniversário da Nacional. O filme resgata o PRK-30, programa humorístico que marcou a Era de Ouro do rádio brasileiro e integrou a grade da emissora.

A celebração também terá participações de artistas de diferentes gerações e regiões do país. Estão previstas entrevistas com Marcos Valle, Hamilton de Holanda, Márcia Kambeba, Carol Carneiro e Tom Zé, Flávio Venturini, Claudio Nucci, Flávia Bittencourt, Da Gama, Manoel Cordeiro, Patrícia Bastos, Ellen Oléria e Roberto Menescal.

Além das conversas, o especial terá quadros comemorativos. Um deles, Eu já fui Nacional, reúne depoimentos de empregados que passaram pela rádio. A edição também apresenta uma radionovela sobre a história da rede, organizada em uma linha do tempo que parte da inauguração da

do Rio de Janeiro e percorre a chegada das demais emissoras da marca.

Com 90 anos de existência, a

se consolidou como uma das principais referências da comunicação brasileira. Ao longo da história, a emissora acompanhou transformações culturais, políticas e sociais do país, com programação marcada por jornalismo, prestação de serviço, música, dramaturgia, esporte, cultura e forte vínculo com o público.

Sobre a Nacional

A

foi fundada no Rio de Janeiro (RJ) pelo grupo do Jornal A Noite em 12 de setembro de 1936 com o prefixo PRE-8. Começou a ganhar força em 1940, quando foi incorporada à União e se firmou como fenômeno de expressão da cultura popular brasileira.

Teve papel fundamental na transmissão de notícias para todo o território brasileiro com o Repórter Esso, apresentado pelo jornalista Heron Domingues e que se tornou sucesso de audiência. Na época, a emissora chegava a receber milhares de cartas por dia enviadas por ouvintes de todo país.

A música transformou-se em um capítulo à parte na história da

. As apresentações eram realizadas por conjuntos diversos, incluindo orquestras da própria emissora. Em 1942, a

inaugurou seu auditório, palco de atrações inesquecíveis sob o comando de estrelas do rádio como Paulo Gracindo e César de Alencar.

A

ainda foi protagonista de uma virada histórica na comunicação ao inaugurar, em 1941, a era das radionovelas no Brasil com Em busca da felicidade. O país parava para ouvir a produção e os brasileiros se reuniam em torno do rádio com os corações atentos a cada capítulo.

Se antes os ouvintes já acompanhavam narrativas do radioteatro, foi com essa atração que o formato ganhou nova dimensão e roupagem. O texto original do cubano Leandro Blanco, adaptado por Gilberto Martins, não apenas conquistou audiência, mas ajudou a consolidar uma cultura de consumo de dramaturgia que atravessaria gerações e encontraria, mais tarde, sua consagração definitiva também na televisão brasileira.

Em mais um marco de sua trajetória, a

antecipou-se à própria história da nova capital federal. Quando Brasília ainda se erguia no cerrado, o rádio já fazia ecoar sua existência para todo o país.

Em 31 de maio de 1958, o presidente Juscelino Kubitschek inaugurava a

. A emissora operava em ondas médias e ondas curtas, permitindo com que os candangos que trabalhavam na construção da cidade se comunicassem com suas famílias residentes em outras regiões. Esse potencial abriria caminho para a expansão da rede, em 1977, com a estreia da

.

A

acumula uma galeria de troféus que evidencia a sua relevância no cenário jornalístico e cultural. O mais recente deles veio no ano passado. O programa Tarde Nacional SP foi escolhido pela Associação Paulista de Críticos de Arte (APCA) como melhor programa cultural de rádio de 2025.

Serviço

celebra 90 anos neste sábado (12) com o especial Somos Uma Só Nacional. Das 13h às 17h, em toda a cadeia Nacional.