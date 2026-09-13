Conversa com o Autor, na Rádio MEC, será com Itamar Vieira Junior

apresenta neste domingo (13), às 12h30, mais uma edição especial do Conversa com o Autor gravada diretamente da Festa Literária Internacional de Paraty (Flip 2026). Comandada por Katy Navarro, a

, um dos principais nomes da literatura brasileira contemporânea que transforma histórias marcadas pela memória, pela ancestralidade e pelas desigualdades sociais em obras de grande força literária.

Nascido em Salvador, o escritor é geógrafo e doutor em Estudos Étnicos e Africanos, formação que vai de encontro com sua escrita sensível e conectada às realidades do povo brasileiro.

No programa ele conta sobre a forma como escreve e de onde vem a inspiração para suas histórias que ele, à princípio, não imaginava que fariam sucesso. Sua trajetória literária inclui os livros de contos Dias, A Oração do Carrasco, Doramar ou a Odisseia: Histórias, além dos romances Torto Arado, fenômeno editorial que ultrapassou um milhão de exemplares vendidos; Salvar o Fogo e Coração sem Medo, que encerra a chamada Trilogia da Terra. Também publicou o livro infantil Chupim, ampliando sua produção para diferentes públicos.

Autor

Apresentado e produzido pela jornalista Katy Navarro, são quase 30 minutos de uma conversa que gira em torno dos lançamentos, títulos, curiosidades, processo criativo, sugestões de obras, leituras e as diversas narrativas literárias dos autores brasileiros. Em 2023, o programa completou uma década.

Rádio MEC

Conhecida de norte a sul do país como A Rádio de Música Clássica do Brasil, a

é consagrada pelo público por sua vocação direcionada à música de concerto.

e leva ao ar compositores brasileiros e internacionais de todos os tempos.

A

oferece aos ouvintes a experiência de acompanhar repertórios segmentados, composições originais e produções qualificadas. Ainda há espaço também para faixas de jazz e música popular brasileira, combinação que garante a conquista de novos públicos e agrada a audiência cativa.

A emissora pode ser sintonizada pela frequência FM 99,3 MHz e AM 800 kHz no Rio de Janeiro. O dial da

em Brasília está em FM 87,1 MHz e AM 800 kHz. O público também acompanha a programação em Belo Horizonte na frequência FM 87,1 MHz. O conteúdo ainda é veiculado no

.

Os ouvintes têm participação garantida e podem colaborar com sugestões para a programação da

. O público pode interagir pelas redes sociais e pelo WhatsApp. Para isso, basta que os interessados enviem mensagens de texto para o número (21) 99710-0537.

Conversa com o Autor - Entrevista Itamar Vieira Junior - domingo, dia 13/9, às 12h30, na

AM





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