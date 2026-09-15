Nívea Stelmann lança "Nívea Por Aí", programa que conecta brasileiros nos EUA e no Brasil

Nova produção apresentada pela atriz e comunicadora aposta em entrevistas, histórias reais, entretenimento, lifestyle e experiências da comunidade brasileira nos Estados Unidos

A atriz e comunicadora brasileira Nívea Stelmann está à frente de um novo projeto audiovisual nos Estados Unidos. O “Nívea Por Aí” nasce com a proposta de aproximar brasileiros que vivem no país do público no Brasil, reunindo informação, entretenimento e histórias reais da comunidade.

Produzido pela 7SET A+ STUDIOS, com sede em Orlando, na Flórida, o programa terá formato de variedades e abordará temas como comportamento, bem-estar, negócios, carreira, cultura, entretenimento, gastronomia, turismo e experiências de brasileiros que construíram uma nova vida nos Estados Unidos.

A proposta é explorar diferentes formatos, com entrevistas, conversas em estúdio, visitas e gravações externas. Cada episódio terá aproximadamente 35 a 50 minutos e poderá reunir um ou dois quadros, dependendo do assunto e dos convidados.

Nívea Stelmann assume papel de apresentadora e anfitriã

Conhecida do público brasileiro por uma extensa trajetória na televisão, Nívea Stelmann participou de produções como Malhação, A Indomada, Suave Veneno, Uga Uga, O Clone, Chocolate com Pimenta, Alma Gêmea, Sete Pecados e Morde e Assopra.

Depois de se estabelecer nos Estados Unidos, a atriz passou também a acompanhar de perto a realidade dos brasileiros que vivem no país. Essa experiência pessoal será um dos elementos do novo programa.

No “Nívea Por Aí”, ela assume não apenas a apresentação, mas o papel de anfitriã e elo entre os convidados e a audiência, levando para o projeto sua experiência na televisão e seu estilo espontâneo de comunicação.

Histórias da comunidade brasileira ganham espaço

Um dos principais eixos editoriais será justamente a vida dos brasileiros nos Estados Unidos. Histórias de adaptação, família, identidade, desafios, conquistas profissionais e empreendedorismo estarão entre os assuntos abordados.

O programa também pretende mostrar personalidades e celebridades que vivem na Flórida, além de explorar como brasileiros incorporam tradições e datas comemorativas americanas sem abandonar suas próprias referências culturais.

Entre os quadros já confirmados está o “PodTudo por Aqui”, em formato de podcast, com conversas espontâneas sobre vida, relacionamentos, comportamento e histórias pessoais.

Outro quadro será o “Pergunta sem Açúcar”, dedicado a entrevistas mais diretas com convidados que tenham experiências e histórias para compartilhar.

YouTube será a principal plataforma

O YouTube foi definido como a principal plataforma do “Nívea Por Aí”, com previsão de lançamento de um a dois episódios completos por semana.

O Instagram funcionará como uma vitrine para o programa, reunindo cortes das entrevistas, trailers, bastidores, enquetes e outros conteúdos destinados a ampliar a interação com o público.

O projeto prevê ainda a possibilidade de expansão de conteúdos conversacionais para Spotify e Amazon Music. Outras plataformas de streaming, como Globoplay, Hulu e Prime Video, aparecem no planejamento como possíveis janelas futuras de distribuição, condicionadas a negociações e licenciamento.

Com uma carreira conhecida do público brasileiro e uma presença digital que ultrapassa 1,3 milhão de seguidores no Instagram, Nívea Stelmann passa agora a utilizar também sua própria experiência como brasileira vivendo nos Estados Unidos para aproximar dois públicos que, apesar da distância geográfica, permanecem cada vez mais conectados.

O “Nívea Por Aí” chega com a proposta de transformar histórias, personagens e experiências da comunidade em conteúdo audiovisual produzido diretamente dos Estados Unidos.